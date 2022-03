Claudia López criticó a los candidatos que usaron su gestión para hacer propaganda política

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Colprensa - Sergio Acero

Este 13 de marzo fueron las elecciones de Cámara y Senado en Colombia y los resultados sorprendieron a mucho sectores políticos. Además, levantaron comentarios tanto de critica como de satisfacción. Una de las primera en pronunciarse sobre los resultados de algunos contrincantes políticos fue Claudia López, la alcaldesa de Bogotá.

Recordemos que campañas políticas de diferentes sectores usaron la gestión e imagen de la mandataria para hacer campaña política y ganar un espacio en el congreso colombiano. Entre esos hubo algunos como Miguel Uribe, que su estrategia dio fruto y logró llega al Senado con una de las votaciones más altas de su partido, el Centro Democrático, mientras otros fallaron y se quemaron.

En este sentido la alcaldesa hizo énfasis en los que no lograron un puesto en el senado y hasta se quemaron en las consultas. En su cuenta de Twitter junto a fotos de las campañas de Carlos Fernando Galán, Enrique Peñalosa, Holman Morris y otros lanzó un mensaje.

“A quienes creyeron que la vanidad individual, el oportunismo mentiroso y destructivo y hasta socavar su propia ciudad les bastaba para triunfar, les queda una profunda lección/reflexión. La ciudadanía Bogotana libre y diversa siempre pondrá lo colectivo y constructivo por delante”, escribió en las horas de la noche la mandataria.

El mensaje de López no cayó bien a algunos seguidores que le hicieron reproche de su postura y hasta la acusaron de haberle hecho campaña a Gustavo Petro: “Ay Claudia, entre más leo esto, más triste me pongo. No sólo nos fue terrible, sino que no vamos a ganar. La peleadera va a seguir y usted no se dan cuenta de que le ha estado haciendo campaña a Petro desde que decidió lanzarse”, “Claudia este trino es revanchista y además incoherente con su cargo. La hace quedar muy, muy mal. Le sugiero que lo borre.”, entre otros se lee como respuesta.

Por otro lado, aprovecho para agradecer a los votantes del Partido Verde por apoyar a sus compañeros de partido: “Gracias a la ciudadanía de Bogotá que cumplió su cita con la democracia en una jornada tranquila y segura. A toda esta muchachada que ha luchado, trabajado, construido, soñado y hoy hizo sus sueños realidad mi admiración y amor infinito. ¡Orgullo total! #ElCambioEsImparable”.





Los candidatos al Senado y a la Cámara que se quemaron en las urnas el 13 de marzo

Que el Pacto Histórico quizá fue el más ganador en las elecciones legislativas del 13 de marzo para nadie es un secreto, como tampoco lo es que tal vez el mayor derrotado fue el Nuevo Liberalismo, partido que generó expectativa durante las contiendas, pero que el domingo de sufragios no demostró fuerza en las urnas.

También perdió el Centro Democrático, que pasará de tener 19 senadores y 32 aspirantes a la Cámara a 13 senadores y 15 representantes, fracaso que puede obedecer al inconformismo de la ciudadanía con el Gobierno de Iván Duque.

Pero además de partidos hubo candidatos en específico que se quemaron, bien sea porque sus colectividades no obtuvieron el umbral necesario para estar en el Congreso o porque sencillamente los colombianos dejaron de creer en ellos. A continuación, algunos de ellos.





