En pleno inicio de las elecciones la página de la registraduría está caída

Reportan la caída de la pagina de la registraduría

La página de la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra colapsada ante el aumento de visitas de todos los votantes que buscan establecer su punto de votación, pues si bien, la información sobre el lugar de sufragio siempre ha estado disponible, el electorado ha dejado para lo último el hecho de constatar esta información.

El ingreso a la página de la Registraduría puede ser inmediato en algunas ocasiones, sin embargo, la opción de Infovotantes en donde usted puede consultar su lugar de votación no carga, por esta razón por el momento no permite evidenciar la información necesaria para que los colombianos puedan ejercer el derecho al voto, el reporte oficial de la página alerta que el tiempo de espera en el enlace web excede su límite.

A través de Twitter tanto candidatos como sufragantes, se han quejado ante este hecho pues han surgido diversas dudas sobre las elecciones y no han podido acceder a esta información. Este hecho se da en pleno inicio de la jornada electoral, por otro lado, otra de las herramientas de los ciudadanos en la aplicación de la registraduría, no obstante, también se encuentra caída, pues no permite seguir más allá del consentimiento de información que exige al abrir la aplicación.

Página web de la registraduría colapsada

Aplicación Infovotantes colapsada

