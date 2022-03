Video: “Me encantan las fajas, me encantan las cirugías”, Yina Calderón sorprendió con inesperada cirugía

Yina Calderón en redes sociales

Nuevamente Yina Calderón centra la mirada en las múltiples cirugías a las que se ha sometido, recordemos que recientemente la DJ se sometió a la reducción de su cintura, así como una mamoplastia de reducción, también eliminó las costillas flotantes para darle una mejor curvatura a su figura, una lipectomía y algunos retoques en su rostro.

Y es que, en el último trimestre de 2021, la empresaria había confesado que uno de sus mayores deseos era convertirse en la nueva Barbie Humana en Colombia, lo que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales entre sus seguidores, quienes especularon que Calderón había enloquecido al querer someterse en un mismo día a 10 cirugías plásticas.

En esta oportunidad, la influenciadora realizó la publicación de un carrete de videos a través de sus ‘InstaStories’ en el que aseguró que ya se había sometido a una pequeña intervención en su cuerpo, nuevamente con su cirujano de cabecera Andrés Amariles, y aunque inicialmente no dio muchos detalles, finalmente se conoció que se trató de una reconstrucción vaginal.

“Esta mañana estuve en la clínica, me hice una cosita y tengo que guardar reposo, estoy muy contenta porque me he desinflamado mucho … yo sabía que iba a la fija y vamos a quedar una chimba, yo soy muy fuerte para el dolor amigas “, expresó la DJ a través de sus historias de Instagram.

En medio de su confesión, Calderón no desaprovechó la oportunidad para agradecerle a todos los cirujanos plásticos que le han colaborado con las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido y confesó que siente una atracción inexplicable por las cirugías estéticas.

Allí, entre sus palabras hubo algo que llamó la atención de sus seguidores y fue cuando hizo referencia a un ‘rejuvenecimiento vaginal’, por lo que se especula en redes sociales que este habría sido el procedimiento al que se sometió la empresaria.

“No es para quedar virgen de nuevo, es más para rejuvenecerla … yo soy una loca y me encantan las cirugías, que hago. No tengo los labios operados ni inyectados, no fui capaz porque soy una gallina para las agujas y siempre he sido de labios pronunciados”, concluyó Calderón en sus historias.

Aquí el contenido completo de Yina Calderón :

La empresaria se habría sometido a un rejuvenecimiento vaginal y está en recuperación en su casa

Rápidamente las declaraciones de la generadora de contenido se viralizaron y el portal de chismes ‘Faranduelando Ando’ fue el encargado de replicar la información, allí, ya supera las 1.100 reproducciones y cerca de 20 ‘me gusta’. Entre los comentarios algunos han hecho burla de sus palabras al afirmar que “se operó una cosita o la cosita” y otros han criticado su adicción a las cirugías.

Problemas con una de sus cirugías

El pasado 1 de marzo se conoció que la fabricante de fajas, Yina Calderón, debió ser intervenida de urgencia porque una de las heridas producto de su intervención plástica en el abdomen no cicatrizó bien y se abrió, lo que generó malos olores que mientras el cuerpo en esa zona cogía grosor de nuevo, no pudo ser cerrada con puntos.

“Hoy ya se pudo, a palo seco, a carne viva, ese hueco hacía que oliera muy fuerte, gracias a Dios ya me cogieron puntos, tengo un excelente cirujano porque eso había que corregirlo a la fija, son cosas que pasan en una cirugía plástica”, agregó Yina Calderón a su explicación.

