Petro a quienes piensan vender su voto: “si quieren coger el billetico de $ 50.000, cójanlo, pero voten por Petro”

Gustavo Petro y el consejo a quienes hayan prometido vender el voto. Foto: @Gustavopetro

Las elecciones legislativas 2022 están cada vez más cerca y finalmente el país conocerá quiénes serán los representantes a la Cámara y el Senado, además de esto, las tres coaliciones conocerán su candidato presidencial para los comicios electorales del próximo domingo 29 de mayo. Gustavo Petro, representante de la coalición Pacto Histórico, se presenta a la jornada electoral como uno de los candidatos más fuertes.

El precandidato presidencial ha tenido una semana bastante movida, el cierre de su campaña luego de una gira por varias ciudades del país como Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, entre otros. El pasado viernes 11 de marzo estuvo presente en la posesión de Gabriel Boric como presidente de Chile. Petro fue uno de los invitados especiales por el ahora mandatario chileno, quien le hizo saber su intención de contar con él a través de una carta que le hizo llegar en el mes de enero.

Desde Valparaíso, el líder de la Colombia Humana habló sobre uno de sus mayores temores en la jornada electoral, la compra de votos. El precandidato presidencial sabe que esta es una de las realidades del país y fue por eso que realizó una curiosa petición a quienes hayan vendido su voto. En una entrevista con Noticias Caracol, Petro aseguró que en muchas ocasiones esas personas van a tener “un balance: su corazón a favor del cambio o su bolsillo necesitando el dinero”.

“La opinión está con nosotros. El voto libre, popular o no popular, está con el Pacto, ha comprendido la posibilidad del cambio en Colombia. Y lo que siempre ocurre, la compra de votos sobre la persona más necesitada. Esa persona, él o ella, va a tener un balance: su corazón a favor del cambio o su bolsillo necesitando el dinero. ¿Qué pesará más?”, aseguró Gustavo Petro.

Además, el precandidato presidencial dio un pequeño consejo a aquellas personas que prometieron su voto por algún dinero. Recordemos que de acuerdo con las últimas encuestas, Gustavo Petro será el ganador de la consulta presidencial en la coalición Pacto Histórico. Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez serían los más votados en sus respectivas consultas.

“Si gana el corazón en Colombia, ganamos. Si gana el bolsillo, perdemos y pierde Colombia. Le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si eso pasa, Colombia sigue igual, manejada por ladrones y asesinos. Es más, si quieren coger el billetico de 50.000 pesos, cójanlo, pero voten por Petro”, agregó entre risas. “Que le pongan conejo al comprador de votos y cambien la historia de Colombia”, afirmó el líder de la Colombia Humana.

En el debate organizado por Semana y El Tiempo, Gustavo Petro aseguró que en caso de que la Registraduría garantice los datos con transparencia, él sumirá el resultado de las elecciones, ya sea que haya ganado o perdido. “Nosotros vamos a tener unos mecanismos, vamos a tener unos 150.000 guardianes del voto, tendremos millones de personas en las calles esperando el resultado. Si la Registraduría garantiza los datos con absoluta transparencia, no hay problema (...) si hay evidencia generalizada de fraude detectado por la ciudadanía en las mesas de votación, nosotros no aceptaremos el resultado de las elecciones”.

y agregó que, “la Policía no está capturando a los compradores de votos. No captura a Aida Merlano, a Char, a Gerlein, al señor (Laureano) Acuña, el fiscal no está investigando, están comprando centenares de miles de votos. Ya, en este momento, hay fraude electoral porque la compra de votos es un delito y no hay una acción de delitos para comprobarlo”, dijo.

