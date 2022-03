Germán Córdoba: quién es el candidato presidencial inscrito por Cambio Radical

El partido dice que escucharán la voluntad de la gente en las urnas este domingo para tomar una decisión final.

No es claro aún si el señor Germán Edmundo Córdoba Ordóñez y la señora Beatriz Elena Riaño García están calentando la silla de la contienda presidencial para el líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, o si realmente aspirarán al cargo más importante del país con sus propios nombres.

En medio de los rumores y la ambigüedad del exvicepresidente, la colectividad pidió una cita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir una candidatura presidencial que los represente. Al encuentro acudieron estos dos personajes, quienes dejaron sus nombres, fotos y firmas en la solicitud de inscripción.

A la salida, el señor Córdoba entregó un mensaje críptico, ligeramente insultante para la paciencia y la inteligencia de los electores y los periodistas que allí lo esperaban. Primero, aseguró que esperará la decisión de los colombianos en la elección interpartidista y legislativa del domingo.

Vamos a escucharlos y solo con base en ello tomaremos una decisión sobre quién debe ser el candidato presidencial de Cambio Radical. En lo personal, yo estoy convencido que el día domingo Cambio Radical va a ser uno de los partidos ganadores en las elecciones del Congreso de la República. Ello nos convertirá en el partido que decida quién es el próximo presidente de Colombia.

Dejando de lado lo que Córdoba diga o deje de decir, ya sea porque no quiere o no puede hacerlo, conviene revisar la hoja de vida de las personas que hoy se postuló con el aval de uno de los partidos tradicionales de Colombia.

¿Quién es Germán Córdoba?

Germán Córdoba nació en Pasto, capital de Nariño. Según su hoja de vida en el SIGEP, es abogado de profesión y especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Ha permanecido cerca de la academia como docente ocasional. También ha sido columnista.

Entre los puestos que ha ocupado está la dirección administrativa de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), la dirección administrativa y financiera del Ministerio del Interior, la dirección de la Comisión Nacional de Televisión y la gerencia de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto (Empopasto). También se unió a la junta directiva de la Cámara de Comercio.

Córdoba hizo parte del despacho del Ministerio del Interior cuando el jefe de cartera era Germán Vargas Lleras. Cuando este pasó al Ministerio de Vivienda, Córdoba se convirtió en su secretario general. En diciembre de 2017, cuando Vargas Lleras ya había renunciado al gabinete de Santos para iniciar la campaña a las elecciones de 2018, Córdoba se convirtió en el secretario general de Cambio Radical, el partido de su jefe. En noviembre de 2020, el hoy candidato presidencial en el papel ascendió a la dirección general de Cambio Radical.

¿Quién es Beatriz Riaño?

La señora Beatriz Riaño nació en Sincelejo, capital de Sucre. Trató de entrar a la Cámara de Representantes por Bogotá en 2014, a través de una lista no preferente, pero no alcanzaron los votos de la colectividad. Fue candidata al Senado en 2018 por el mismo partido, pero solo obtuvo 925 votos y no pudo conseguir una curul. Hoy ocupa el cargo de coordinadora política en esa colectividad.

Extrañamente, Riaño García es la candidata número 20 para el Senado en la lista preferente de esa colectividad y, en el papel, también es la candidata vicepresidencial de Germán Córdoba.

Nada está escrito

Aunque ya no es posible hacer inscripciones nuevas para la contienda presidencial, los partidos políticos todavía tienen hasta el próximo 18 de marzo para hacer cambios en las listas que presentaron. Por eso, son fuertes las versiones que indican que Vargas Lleras sería el candidato real de Cambio Radical.

