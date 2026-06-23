Aida Quilcué rechazó la narrativa de “voto fusil” a favor de Iván Cepeda: “No permitiremos que se promuevan persecuciones”

Aida Quilcué aseguró que no permitirá que se estigmatice a la población que votó por Iván Cepeda - crédito Aida Quilcué/Facebook

La senadora y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, que fue la fórmula del exaspirante Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, rechazó la teoría que han esgrimido algunos políticos para explicar el respaldo que tuvo Cepeda en algunas regiones del país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, llevadas a cabo el 21 de junio.

De acuerdo con el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, hay zonas del país con presencia de grupos armados donde el excandidato alcanzó muchos más votos que los que logró en la primera vuelta (31 de mayo). Además, en algunas mesas de votación obtuvo todos los respaldos por parte de la ciudadanía habilitada para votar.

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Como ejemplo, reveló los resultados electorales de Tumaco, Nariño y aseguró que los electores fueron coaccionados a votar a favor de Cepeda. “Lo de Tumaco hay que investigarlo. Entre 1a y 2a vuelta la participación subió de 38,43 a 60,39%. Cepeda casi duplicó su votación mientras que la de Abelardo prácticamente fue igual. En varias mesas el 100% de los votos fue para Cepeda. Todo apunta al voto fusil”, indicó Forero.

El senador electo reveló que este fenómeno se habría efectuado en varios municipios de Nariño - crédito @AForeroM/X

Quilcué criticó el hecho de que se esté cuestionando el criterio con el que salió la población a votar por Iván Cepeda en las urnas. Afirmó que no se está teniendo en cuenta que 12.708.712 personas lo respaldaron con su voto en todo el país.

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“La narrativa del “voto fusil” que la ultraderecha quiere a generar desconoce que millones de colombianos y colombianas, cerca de la mitad del electorado del país, han respaldado democráticamente nuestro proyecto político”, precisó.

La excandidata aseguró que no permitirán que se promuevan “persecuciones” contra la ciudadanía que apoyó la candidatura del Pacto Histórico en las elecciones ni que se genere una estigmatización sobre quienes no comparten la postura política de quienes rechazan a Iván Cepeda.

La ex candidata vicepresidencial Aida Quilcué rechazó la teoría del voto fusil - crédito @aida_quilcue/X

“No permitiremos que se promuevan persecuciones contra nuestra gente ni que se estigmatice a quienes piensan diferente. Aquí estamos y aquí seguiremos, defendiendo la vida, la democracia, los derechos de las comunidades y la esperanza de un país más justo e incluyente”, indicó Aida Quilcué en su cuenta de X.

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La periodista Vicky Dávila, que alcanzó a hacer parte de un gran número de aspirantes a la Presidencia para el periodo 2026-2030, es otra de las personas que respalda la teoría de que en algunos puntos de Colombia la ciudadanía ejerció su derecho al voto bajo la presión ejercida por los grupos armados.

A su juicio, ese “voto fusil” sí existió y recordó que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López hizo una advertencia al respecto días antes de los comicios. En consecuencia, instó a Aida Quilcué y a Iván Cepeda a aceptar los resultados electorales sin cuestionar nada, teniendo en cuenta que ya la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que los escrutinios coinciden con el preconteo.

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El ex candidata a la Presidencia y periodista Vicky Dávila aseguró que sí existió el voto fusil en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 - crédito @VickyDavilaH/X

“Dejen que Colombia florezca, hagan oposición seria y sin violencia. Pero acepten que el escrutinio es 99,997% coincidente con el preconteo. Ustedes perdieron las elecciones. Repita conmigo Aida Quilcué: “perdimos, perdimos, perdimos””, precisó.

Sin embargo, en una publicación en X del 23 de junio, Claudia López aclaró que no es posible demostrar de manera estadística que el “voto fusil” fue “cepedista”. Aseguró que, aunque los criminales tienen preferencias políticas, eso no quiere decir que su presencia en ciertas regiones del país haya derivado en un incremento de los votos a favor del excandidato de la izquierda.

Al exalcaldesa Claudia López Hernández aseguró que el voto fusil no fue Cepedista. Ningún análisis estadístico lo demuestra - crédito @ClaudiaLopez/X

“Que los criminales tienen preferencias políticas es obvio y peligroso, como lo denunciamos muchos. Pero que el “voto fusil” fue cepedista y decisorio no se sostiene en ningún análisis estadístico riguroso. La coacción armada no fue cepedista ni fue decisoria, a diferencia de la de los paramilitares en favor del uribismo entre 1997 y 2006″, señaló.

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