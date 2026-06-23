Colombia

Paloma Valencia entregó propuesta programática al Gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: “Es nuestro aporte para grandes soluciones”

La excandidata presidencial entregó un documento construido con aportes de más de 250 personas, 19 mesas programáticas y más de 100 propuestas prioritarias, como insumo técnico para enfrentar los principales desafíos del país

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Valencia señaló que el documento busca ser un aporte técnico e ideológico al nuevo gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X

La excandidata presidencial Paloma Valencia anunció la entrega de un documento programático al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, como aporte técnico y político para el nuevo Gobierno en Colombia. La iniciativa reúne insumos elaborados durante su campaña y busca poner a disposición del Ejecutivo una serie de propuestas orientadas a atender los principales desafíos del país.

El anuncio fue hecho por Valencia a través de sus canales oficiales, en los que detalló que el trabajo fue construido con la participación de más de 250 personas vinculadas a su equipo programático.

El material entregado incluye documentos estructurados en distintas áreas de política pública, con el propósito de ofrecer alternativas de gestión al nuevo gobierno. Según lo expuesto, la entrega se enmarca en un ejercicio de contribución institucional tras el cierre del proceso electoral.

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El documento programático incorpora 19 mesas temáticas, 111 propuestas prioritarias, cinco grandes apuestas de desarrollo y cinco alertas estratégicas sobre riesgos nacionales, elaboradas a partir de los aportes recogidos durante la campaña presidencial de la excandidata. La información fue organizada en sectores clave de la agenda pública, con el objetivo de abarcar los principales frentes de acción del Estado.

Contenido de la propuesta programática

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
La propuesta incluye 111 propuestas prioritarias, orientadas a plantear soluciones frente a los principales desafíos nacionales - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El material entregado por Paloma Valencia aborda áreas consideradas estructurales para el funcionamiento del país. Entre ellas se encuentran seguridad, justicia, salud, educación, ambiente, desarrollo económico, energía, infraestructura y vivienda. También incluye temas relacionados con desarrollo rural, transformación digital, turismo, cultura, deporte, juventud, mujeres y relaciones internacionales.

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De acuerdo con la información difundida, el documento también incorpora elementos sobre reforma del Estado, sostenibilidad ambiental y finanzas públicas. El enfoque general del trabajo se orienta a consolidar una hoja de ruta que, según la excandidata, pueda ser considerada por el nuevo gobierno para la toma de decisiones en distintas áreas.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella
Valencia ya había felicitado previamente la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tras su victoria electoral - crédito Abelardo de la Espriella

“Con todo el amor por Colombia queremos poner al servicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo el trabajo realizado por nuestro equipo programático. Este es nuestro aporte ideológico y técnico, construido con una propuesta clara de grandes soluciones para los grandes problemas que enfrenta Colombia”, afirmó Valencia en uno de sus pronunciamientos.

En su intervención, la excandidata señaló además que el conjunto de propuestas busca contribuir a la solución de los principales desafíos nacionales. En ese sentido, afirmó: “Estamos convencidos de que aquí hay propuestas valiosas para ayudar a que Colombia salga adelante. Cuenten con nosotros en el propósito de encontrar las mejores soluciones para los desafíos difíciles que debemos atender y resolver”.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático
Paloma Valencia sostuvo: “Estamos convencidos de que aquí hay propuestas valiosas para ayudar a que Colombia salga adelante” - crédito @PalomaValenciaL/X

El lunes 21 de junio, Paloma Valencia también se refirió a los resultados electorales, tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030. En ese pronunciamiento, felicitó al mandatario electo y llamó al respeto de la voluntad expresada en las urnas.

“Ojalá que el gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, que dicen que van a esperar a los escrutinios, que estamos seguros van a confirmar lo que el país ya sabe, reconozcan los resultados, porque ser demócrata es reconocer la voluntad popular, y una democracia no puede estar a merced de quienes quieren promover, desconocer los resultados y generar violencia. Pedimos al presidente y a Cepeda que reconozcan la victoria de Abelardo de la Espriella”, afirmó la excandidata.

En ese contexto, la congresista reiteró su posición sobre la necesidad de que el proceso electoral concluya dentro de los marcos institucionales. También insistió en que el reconocimiento de los resultados constituye un elemento central para la estabilidad del sistema democrático y para la legitimidad de las decisiones adoptadas por la ciudadanía en las urnas.

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