En Caracolí, La Guajira, la comunidad no votará para protestar por el abandono estatal

La comunidad aseguró que a la fecha no pueden mencionar ninguna obra de la administración municipal que los haya beneficiado. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda, EFE.

Para protestar por la desatención y abandono estatal la comunidad del corregimiento de Caracolí, en la zona rural de San Juan del Cesar en La Guajira, decidió en una asamblea que no saldrá a votar el domingo 13 de marzo como el resto de los colombianos.

La decisión la dieron a conocer por medio de un documento firmado por 380 personas del corregimiento, que enviaron a la Alcaldía Municipal, a la Registraduría y a la Personería. La comunidad aseguró que a la fecha no pueden mencionar ninguna obra de la administración municipal que la haya beneficiado.

Según información de El Heraldo, en el documento se puede leer que, “las obras que fueron hechas en Caracolí son hechas solo por la gobernación y siempre hemos vivido en la calamidad de la carretera en mal estado siempre poniendo pañitos en agua tibia y no hemos tenido una solución definitiva para esta vía que tanto se necesita para abastecer las comunidades que están ubicadas en el sur de La Guajira” .

También denunció la comunidad que si bien cuentan con un centro de salud este no tiene el servicio de ambulancia, ni dotación, o un médico que permanezca allí para brindar la atención.

Así mismo, expuso que no cuenta con aulas escolares suficientes para cubrir la atención de los estudiantes y que ya presenta hacinamiento, contradiciendo los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud por la pandemia, por lo que están recibiendo clases en condiciones precarias, que, además, no cuenta con una batería sanitaria, ni servicio de agua.

Por otro lado, también denunció que, “una de las grandes falencias en el pueblo es el saneamiento básico, porque para la época en que se construyó el acueducto, había 483 habitantes y hoy tiene 2.744, lo que nos dice que no es suficiente para abastecer las necesidades de esta comunidad” como se lee en el documento que cita El Heraldo.

Es así que la comunidad tomó la determinación en mayoría de abstenerse de participar de los comicios electorales del 13 de marzo pues “se evidencia la falta de compromiso y trabajo en nuestra comunidad y como habitantes de esta comunidad, vemos que es el momento de trabajar juntos y redoblar esfuerzos para dejar atrás el abandono estatal en que nos tienen”.

Esperan que las autoridades analicen la situación y puedan brindar soluciones a estas problemáticas.

Isaías Mindiola, uno de los habitantes que se abstendrá de votar, le dijo a Blu Radio: “nosotros cedimos nuestras tierras, no tenemos carreteras, no tenemos ningún servicio público en nuestro corregimiento, tenemos un solo puesto de salud y aún así no hay médico ni servicio de primeros auxilios, por eso hablamos de abandono estatal”.

La comunidad aclaró que su protesta no implicará ningún acto de vandalismo en las urnas ni ningún tipo de violencia contra quienes decidan votar, pues son respetuosos del proceso electoral.

Denuncian irregularidades en las votaciones legislativas en el exterior

Las autoridades han recibido más de 300 denuncias de irregularidades en las elecciones en el exterior, que van desde publicidad electoral en las urnas hasta suplantación

A lo largo del jueves 10 de marzo se han conocido varias denuncias que dan cuenta de irregularidades en las votaciones legislativas en el exterior. En Montreal (Quebec, Canadá) se reportan casos de publicidad electoral en las urnas, influencia de votantes y hasta suplantación.

Una denuncia fue hecha por una mujer que aseguró que su esposo, José Ángel, fue suplantado. Contó en un video que se acercó al consulado colombiano ubicado en la mencionada ciudad junto a su esposo y al corroborar los datos de ambos, les indicaron que el hombre supuestamente ya había votado.

“Nos dicen que no se puede hacer nada porque fue un error del jurado. (...) Eso no se justifica. No se justifica que digan que es un error del jurado y la cosa se quede así; es decir, votan por uno y no hay nada que hacer. Se acabó. Si la corrupción sigue y se extiende hasta el exterior del país no hay cómo cambiar a Colombia”, sostuvo la mujer.

SEGUIR LEYENDO: