Murió joven de 20 años tras someterse a una cirugía de senos en clínica de Medellín

Este 10 de marzo, se dio a conocer que en las horas de la mañana, una joven de 20 años de edad murió en un centro asistencial de Medellín, luego de haberse practicado una cirugía en los senos. De acuerdo a información preliminar a la que tuvo acceso el portal Minuto 30, al parecer, la joven se había practicado la cirugía el pasado miércoles, 9 de marzo; sin embargo, esta madrugada se habría sentido mal, fue trasladada a un centro asistencial y allí falleció por complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico.

Recodemos que toda cirugía tiene un mínimo de riesgo debido a que en su mayoría son procedimiento invasivos y el cuerpo puede rechazar cualquier elemento o sustancia que no reconozca. De acuerdo con algunos expertos el aumento de senos presenta varios riesgos, tales como: tejido cicatricial que distorsiona la forma del implante mamario (contractura capsular), dolor en el pecho, infección, cambios en la sensibilidad del pezón y de las mamas, cambios en la posición de los implantes y pérdidas o ruptura del implante. Debido a lo anterior se sugiere que esto, solo sea practicado por un experto.

Por ahora en el caso de la joven de 20 años, los médicos no han confirmado la razón exacta de su muerte y no se ha podido ampliar la información, sin embargo, lo extraño del caso es que por su edad los riesgos no eran tan altos.

Recordemos que hace un mes, tras la muerte de Arelis Cabezas de 38 años de edad, por un mal procedimiento quirúrgico realizado en la ciudad de Bogotá y tras múltiples quejas de la clínica donde murió se hizo una visita por parte de las autoridades y se procedió a cerrar el lugar.

De acuerdo con el Distrito la decisión se tomó debido a que en la visita se encontró que: “En el servicio de cirugía de la clínica del doctor Yesid Martínez, donde se evidenciaron presuntos incumplimientos en los estándares del talento humano, infraestructura, dotación, interdependencia de servicios e historia clínica”.

En el momento del procedimiento de verificación los funcionarios de la Secretaría de Salud realizaron el proceso de acuerdo con la normatividad vigente. Entendiendo el dolor que afecta a los familiares de la paciente fallecida, es necesario precisar que las comisiones de verificación en cumplimiento de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control, no están autorizadas para adelantar sus actuaciones con el acompañamiento de personas particulares.

El médico, Yesid Martínez, insistió en que la cirugía plástica se realizó bajo todos los protocolos adecuados: “Me duele mucho y estoy atento a hacer las cosas que las justicia determine. Esperamos el dictamen de Medicina Legal, que yo sé que profesionalmente no va a haber, pero confiamos en Dios de que todo salga adelante”, comentó ante una emisión televisiva del noticiero Caracol.

Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Caldas y Santander, son los departamentos de Colombia en los que, según el más reciente reporte de Medicina Legal, más personas fallecen después de realizarse procedimientos estéticos. Una problemática que, según la entidad, se ha incrementado un 130 % en los últimos años.





SEGUIR LEYENDO