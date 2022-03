Medellín vs Cali y América vs Nacional, los partidos que se roban la atención en la jornada de este jueves en el fútbol femenino

Deportivo Cali venció a Independiente Santa Fe en la final de la Liga Femenina 2021. Foto: cortesía Dimayor

El pasado miércoles 9 de marzo se dio inicio a la quinta fecha del fútbol colombiano, sin embargo son los partidos del jueves 10 los más atractivos por la historia de los equipos en el fútbol femenino y por los históricos duelos entre estos equipos en el fútbol masculino. Estamos hablando de Deportivo Cali vs Independiente Medellín, América de Cali vs Atlético Nacional y Fortalez vs. Santa Fe, equipo con más títulos de la Liga Femenina en Colombia.

El primer partido de este tridente será el de los equipos bogotanos, que se jugará desde las 3:00 de la tarde en el estadio Municipal de Chía. Este partido resulta atractivo pues las locales son décimas con cinco puntos producto de una victoria, dos empates y una derrota, ante Deportivo Cali. Entre tanto las leonas están en la casilla 11 con cuatro unidades pero un partido menos que sus rivales directos.

El turno luego será para el Deportivo Cali que ya cumplió con la fecha de descanso y que deberá ganar si quiere desmontar al América de Cali del liderato. Por ahora es sexto en la tabla de posiciones con tan solo tres partidos, dos victorias y un empate. Las ‘azucareras’ tiene siete unidades y contará con el regreso de Fayrlin Caicedo y de Ingrid Guerra en la convocatoria. La particularidad de este partido es que ambos equipos saben lo que es ser campeonas de la Liga Femenina, DIM en 2019 y Cali en 2021.

Por último, el partido más destacado y que tendrá transmisión de televisión será entre América de Cali vs Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero. Las americanas son líderes sólidas con nueve puntos de nueve posibles y quieren seguir por esa senda para no dar ventaja a sus competidores. Entre tanto Nacional no ha logrado encontrar la regularidad en este torneo, pues de cuatro partidos solo ha ganado uno y ha perdido tres.

Los partidos de la quinta fecha de la Liga Colombiana

Llaneros 2-2 Atlético Huila

Día: 09/03

Estadio: Estadio Bello Horizonte

Cortuluá 0-1 Deportivo Pereira

Día: 09/03

Estadio: Estadio Doce de Octubre

La Equidad 0-1 Junior

Día: 09/03

Estadio: Estadio Metropolitano de Techo

Real Santander 0-0 Orsomarso

Día: 10/03

Estadio: Estadio Villa Concha

Fortaleza-Santa Fe

Día: 10/03

Hora: 15:00

Estadio: Estadio Municipal de Chía

Deportes Tolima-Atlético Bucaramanga

Día: 10/03

Hora: 15:00

Estadio: Estadio Guillermo Plazas Alcid

Independiente Medellín-Deportivo Cali

Día: 11/03

Hora: 19:00

Estadio: Estadio Atanasio Girardot

América de Cali-Atlético Nacional

Día: 11/03

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Transmisión: Win+

