“Quien nos dio las armas fue la Policía de Haití” asegura exmilitar preso por magnicidio del presidente Jovenel Moïse

Policías custodian a un grupo de sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jean Marc Hervé Abélard/Archivo

Hace 8 meses en la madrugada del 7 de julio fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse por un grupo de mercenarios. El asesinato cobró relevancia en Colombia cuando se supo que exmilitares del país estaban involucrados en el caso y habían sido capturados.

Desde que los mercenarios colombianos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades haitianas, la información de su estado de salud y condiciones de reclusión han estado bajo reserva. Sin embargo, de diferentes formas los colombianos han hecho saber que los tratos que reciben no han sido buenos y que desde su captura no se les han respetado sus derechos ni el debido proceso; incluso, ha señalado ser inocentes y haber sido víctimas de la policía haitiana en el plan del asesinato del mandatario. Recordemos que pese a la relevancia que tiene el caso, hasta el día de hoy no se ha avanzado en la investigación.

Este 9 de marzo, el sargento viceprimero retirado del Ejército, Edwin Blanquicet Rodríguez, pudo sostener una entrevista por teléfono con la FM y le contó su versión de los hechos al medio colombiano, asegurando que su estado de salud y el de sus compañeros es malo, que son inocentes y que el Gobierno colombiano no le ha ayudado en nada.

“Somos inocentes, fue una emboscada; quien nos dio las armas fue la Policía de Haití”, aseguró Blanquicet y agregó que inicialmente les hicieron creer que iban hacer un acompañamiento de seguridad para capturar a Moïse porque les había dicho que existía una orden en contra del mandatario y cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que el presidente de Haití, había sido asesinado.

Además, insistió en que aceptaron el contrato para dar golpe de Estado porque creían que todo se iba hacer de forma legal como les dijeron en Estados Unidos, pero que una vez estuvo muerto el presidente se dieron cuenta que todo fue un engaño y ahí comenzaron las torturas y los malos tratos que van en contra de los Derechos Humanos.

Estas afirmaciones van de la mano con la carta que le enviaron este 8 de marzo a la presidencia donde le piden a Iván Duque hacer algo por la situación de los connacionales que no han sido informados del motivo de su detención y no han podido acceder a un abogado defensor pues lo pocos que han ofrecido sus servicios han recibido amenazas de muerte y otros han cobrado hasta un millón de dólares dinero con el que ninguna de las familias cuenta.

Además, los familiares han dicho que tiene pruebas para comprobar la inocencia de los colombianos: Yo le puedo comprobar a usted con textos y con audios que todos fueron engañados con un contrato y una propuesta laboral para prestar seguridad en otras regiones por fuera del país”, señaló David Mendivelso, hermano de Gersaín Mendivelso, a RCN Radio.

Por otro lado, Blanquicet que actualmente padece de tuberculosis, denunció que la Cancillería de Colombia y el Estado no han hecho nada para ayudarles, sabiendo que ni siquiera han sido acusados de forma oficial: “No nos han dado ni siquiera una pasta para el dolor de cabeza y eso, que le servimos al país por más de 20 años”.





SEGUIR LEYENDO