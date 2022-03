Johanna Fadul aclaró si está de nuevo en la búsqueda de tener un hijo

Johanna Fadul y Juanse Quintero. Foto: Instagram @johannafadul

El domingo 6 de marzo Johanna Fadul publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve interactuar con Greeicy Rendón, Mike Bahía y Juanse Quintero, su esposo. En medio de su rato juntos, la actriz – desde el humor – le dijo a su pareja: “Oiga, mi amor, se quedó atrás. Haga la tarea papito ¿qué pasa?”, a su vez, señaló el vientre de Greeicy, quien está embarazada de Bahía. En vista de lo dicho por su esposa, Quintero comentó: “Ya mandamos a congelar los ovulitos, no se preocupen”.

Aparentemente este video generó mucha conversación entre los usuarios, y algunos de ellos empezaron a expresar sus teorías respecto de por qué Johanna Fadul y Juanse Quintero no habían vuelto a concebir en lo corrido de su tiempo como pareja. Entonces, ante tal panorama la actriz decidió poner el tema de estos comentarios sobre la mesa y por ahí derecho aclarar que el motivo por el que no han tenido hijos se resume en que simplemente no han querido.

“…Aquí estoy yo para aclarar a los que tienen dudas y a los que también hacen preguntas… Muchos lo saben, otros seguramente no, hace seis - siete años perdimos unas gemelas, mis chiquitas hermosas que están en el cielo Antonella y Anabella, están diciendo que es que no puedo, que Juanse no puede, que hemos intentado mil veces, ¡todo eso es falso! totalmente falso, no hemos querido, que es diferente”.

En medio de su discurso, la bogotana prácticamente dio cuenta de que las cosas pasan cuando tienen que pasar y rememoró que cuando quedó embarazada de sus gemelas no había sido planeado, por lo tanto, si llega a ocurrir lo mismo o si sencillamente no llega a embarazarse, es por cuenta de lo que Dios quiso depararle en su vida.

“Yo siempre lo he dicho, así como llegaron Antonella y Anabella a nuestra vida cuando sea el momento que Dios nos lo mande, ese día volveremos a ser padres. Puede que sea esta noche, en seis meses, puede que no sea, todo está bajo la voluntad de Dios, así llegaron Antonella y Anabella, no las buscábamos, quedé embarazada y ¿saben qué pasó después de que ellas partieron al cielo? me organicé con Juanse como esposos, crecimos de una manera impresionante… y mis chiquiticas hermosas han sido una bendición, sentimos que nos han limpiado el camino para lograr nuestras metas y quizás por eso es que no he vuelto a quedar embarazada”.

Johanna Fadul responde si está en la búsqueda de tener un hijo

Pero por su todavía quedan dudas, Fadul reiteró: “Aclaro, no lo estamos buscando”.

Es de recordar que, fue en el año 2015 cuando la actriz bogotana quedó embarazada, sin embargo, perdió a sus hijas cuando iba por el séptimo mes de gestación. Por otro lado, su historia sentimental con Juanse Quintero tuvo su punto de inicio en 2013 – aunque ya se conocían desde hace aproximadamente diez años atrás – posteriormente, el noviazgo se convirtió en un matrimonio en 2015.

Juan Sebastián Quintero actualmente se desenvuelve solo como cantante, empero, antes de poner su foco artístico netamente en la música, el bogotano se había desempeñado como presentador y también como actor.

