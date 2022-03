El Congreso fue aceptado como víctima en el caso contra la representante a la Cámara Argenis Velásquez

Congreso de la República de Colombia, Sergio Acero (Colprensa)

La Corte Suprema de Justicia decidió aceptar al Congreso de la República como una nueva víctima en el caso contra la excongresista Argenis Velásquez, quien es acusada de presuntamente solicitarle parte del sueldo a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo. El Congreso busca tener reparación por lo que señalaron como ‘afectación al prestigio del colegiado’ y establecer si hay más involucrados.

El proceso que se vienen adelantando contra Argenis Velásquez, se menciona como la excongresista es responsable de haber constreñido a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo para que presuntamente cada mes le realizaran el pago de la mitad del salario devengado de sus funciones al esposo de Velásquez. abusando así de su poder por su cargo político.

Edwin Chávez, es el esposo de la señalada y acusado de citar a los funcionarios en distintas partes de la ciudad para recibir el pago en un sobre de manila.

Uno de los casos más mencionados es de la ex asesora Nohora Rojas, quien asegura que pagó mas de veinticinco millones de pesos a Argenis Velásquez cuando estaba asociada a su Unidad de Trabajo Legislativo. Rojas asegura que fueron 3′200.000 pesos mensuales, para un total de 25′600.000 pesos entregados al Edwin Chávez.

“Me pidieron un valor determinado de mi sueldo hasta que no quise más. Lo hacía a través de su esposo. Él me decía: ‘Me trajo los documentos’. Y yo le entregaba en sobre sellado en diferentes sitios de la ciudad”, declaró en su ocasión al ex asesora Nohora Rojas.

Un documento respecto al proceso de la excongresista señala: “Se infiere como altamente probable que la aforada Argenis Velásquez, prevalida de su posición social y política en la sociedad, en coparticipación de su esposo Edwin Harbey Chávez, y por su conducto procedió a formular exigencias indebidas de dinero a Nohora Mercedes Rojas Benavides, miembro de su UTL, a la que vinculó bajo ese ilícito condicionamiento, luego de lo cual la declaró insubsistente cuando no consiguió más percibir gran parte de su asignación mensual como asesora grado V”.

Segun información brindada por El Tiempo, a final del año pasado, la Corte Suprema de Justicia había pronunciado referente al caso de la excongresista.

“La versión suministrada por Nohora Mercedes Rojas Benavides es clara y ostensiblemente contraria a cada una de las ofrecidas por lo esposos, pues indicó que no conocía al señor Edwin Chávez, que se lo presentó Argenis Velásquez cuando estaba haciendo la inscripción de su candidatura en Mocoa (Putumayo) y que fue ella quien, conocedora de su trayectoria, le ofreció trabajo, primero en el DPS, para lo cual viajó a Bogotá, pero como eso no se cristalizó, la vinculó a su UTL en reemplazo de Lucy Rubiela Viveros Calderón, de quien está acreditado la congresista le pidió la renuncia. Opciones laborales que se las comunicaron a través de Edwin Chávez. De suerte que la indagada y su exesposo intentan mostrar, desde luego contrario a la realidad probatoria, que fue por la injerencia de este, quien supuestamente conocía de muchos años a Nohora Rojas Benavides, que procedió a nombrarla como asesora”.

Acerca de lo que pide el Congreso la Corte advirtió que es esa corporación la que “ostenta la carga de demostrar la concurrencia de un daño de carácter económico”.

