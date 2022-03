Concejal de Palmira se sinceró: reconoció que los políticos llenan buses y cambian mercados por votos

Joaquín pidió a los demás concejales que reconozcan los métodos que utilizan para movilizar a los votantes Foto: concejopalmira.gov.co

Durante el debate político realizado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, el concejal Joaquín Fonseca, por el partido Cambio Radical, sorprendió a sus compañeros por las fuertes declaraciones, admitió que varios políticos han comprado votos con mercados y pagos de transporte.

Además, aseguró que tanto él como sus compañeros, no fueron elegidos por propuestas, sino porque entregaron comida y pagaron el transporte a los electores.

“La gente votó y aquí no saben ni por quién vota. No le digamos mentiras a los palmiranos. Ustedes van y los sacan de las casas, y también lo he hecho. Nosotros hemos dado mercados para que salgan a votar, les hemos pagado transporte. No nos digamos mentiras que por eso es que Colombia está tan mal, porque decimos cantidad de mentiras”, expresó Fonseca durante el debate.

Joaquín pidió a los demás concejales que reconozcan los métodos que utilizan para movilizar a los votantes: “¿o es que no les dan el transporte para las manifestaciones, no les ruegan, no le dan sándwiches? Aquí todos hacemos eso, pero no es porque la gente quiera salir a votar”, recalcó.

Por su parte, el alcalde de Palmira, Oscar Escobar, publicó un video en su cuenta de Twitter en donde el Joaquín en medio del debate sobre la construcción de un nuevo terminal de transportes para la ciudad, declaró que políticos como Fonseca deshonran la democracia y no merecen seguir en poder.

“¿Se acuerdan de Joaquín Fonseca, el concejal de Palmira que se acostó a dormir en una sesión de mayo del 2020? Dos años después despertó para admitir que compra votos con mercados. Así no es. Estos son los políticos que deshonran la democracia y que no pueden seguir en el poder”, señaló Escobar.

¿Quién será el candidato? Cambio Radical pide cita en la Registraduría para inscribir representante a las presidenciales

Este viernes 11 de marzo el partido Cambio Radical tendrá una cita en la Registraduría Nacional en la que hará la inscripción oficial de su candidato a la Presidencia de Colombia. La información fue confirmada a medios de comunicación por trabajadores de la entidad estatal cuya identidad han mantenido anónima. Ellos señalan que el encuentro estaría acordado para las 10:00 a. m. de la mencionada fecha.

Se resalta que, según las mismas fuentes, en la solicitud enviada al órgano electoral, Cambio Radical no informó el nombre del candidato que recibirá el aval del partido.

En el sonajero de posibles candidatos presidenciales de Cambio Radical está el nombre del presidente del mismo partido, el político Germán Vargas Lleras. La información relacionada es confusa, pues ha enviado mensajes contrarios en las últimas semanas, pero no se descarta del todo que vuelva a aspirar al primer cargo de la nación.

Por una parte, a mediados de febrero el cabeza de lista al Senado por el partido Cambio Radical, David Luna, afirmó que la persona mejor preparada para ocupar el cargo de presidente de la República es Germán Vargas Lleras. En medio de una entrevista el exministro TIC hizo esta afirmación que posteriormente fue asumida en varios sectores como la confirmación de una candidatura de Vargas Lleras a la presidencia.

A pesar de esto, Vargas Lleras desmintió lo dicho por Luna a través de una serie de trinos donde, con un tono enérgico, regañó a este último. Señaló que lo mencionado por Luna sobre las elecciones no era cierto y que no hiciera exageraciones acerca de su relación.

