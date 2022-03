Trasladaron a Urabá funcionario de la Procuraduría que denunció presuntos hechos de corrupción en la entidad

Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello

Una denuncia fue recientemente puesta ante la Fiscalía General de la Nación, por el funcionario Jiménez, según indicó la emisora radial La W, en la denuncia se informa que el Comité Técnico que fue nombrado por la Junta de Licitaciones realizó la evaluación de cinco ofertas para el mantenimiento de las diferentes sedes de la Procuraduría, así mismo para la instalación y reparación de aires acondicionados.

Pero en la reunión de evaluación un alto asesor de la procuradora Margarita Cabello, Aníbal Anaya, accidentalmente compartió a través de su pantalla en la reunión virtual un chat de WhatsApp, con la polémica ex funcionaria Erika Escaf, relacionada con irregularidades en contratos en el municipio de Soledad. En el chat Aníbal Anaya le mostraba a la ex secretaria el archivo de dicha evaluación del comité técnico.

Según lo que indico el funcionario de la Procuraduría Jonathan Jiménez, desconoce el proceso de la denuncia puesta ante el ente regulador: “Desconozco sí hay algún tipo de investigación, realmente como ciudadano y funcionario, lo hice ante la Fiscalía entonces estoy a la espera que este ente haga las averiguaciones pertinentes”.

Lo que le llama la atención a Jonathan Jiménez, es que tres días después de haber puesto la denuncia fue tomada la decisión por la procuradora Margarita Cabello, de ser trasladado de Bogotá a Apartadó Antioquia. “Yo nunca había escuchado un traslado de esta índole y más que soy ingeniero mecánico y todas mis funciones son en la división administrativa por ende manejo tema de licitaciones, actualmente soy supervisor de contratos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Apartadó hay una necesidad de personal pero de índole jurídico, entonces no sé que vaya hacer en la Procuraduría de Apartadó, no puedo aportar absolutamente nada, esto no es un actual normal”.

Al momento de redactar esta noticia no se ha generado ningún comunicado por parte de la procuradora Margarita Cabello o el ente regulador.

La Procuraduría General de la Nación no tomará medidas disciplinarias contra la representante a la Cámara Jennifer Arias, señalada por la Universidad Externado de Colombia de plagiar la tesis de grado de su maestría en gobierno y políticas públicas, en coautoría con Leydy Largo.

Conforme con el Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, “el proceso tuvo que ser archivado por la Sala Disciplinaria de Instrucción porque las presuntas conductas irregulares, atribuibles a Arias Falla, tuvieron ocurrencia antes del 2 de mayo de 2016, fecha en la que le fue otorgado el título ya mencionado y, en consecuencia, transcurridos más de 5 años, la acción disciplinaria pierde vigencia”.

La cuestión es así: como a la congresista del Centro Democrático no se le investigó dentro de los cinco años luego de entregado su título de maestría, la Procuraduría no tiene competencia para tomar acciones disciplinarias, conforme con la ley.

“El Estado perdió competencia inquisitiva y sancionadora en razón a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, que señala que la acción disciplinaria caducará sí transcurridos cinco años después de la ocurrencia la falta no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria”, precisó la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público.

Debido al presunto plagio, la Universidad Externado pidió la nulidad del título de posgrado al Consejo de Estado, que la admitió el pasado 12 de febrero.





“Se admite la demanda presentada por la Universidad Externado de Colombia, en ejercicio del medio de control de nulidad en contra del acta de grado número 074 de 2 de mayo de 2016 parcial, en la que consta el título de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas conferido a la señora Jennifer Kristin Arias Falla el diploma que confiere el título de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, de 2 de mayo de 2016″.

Conforme con la institución educativa, sometió la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio y este arrojó innumerables coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet. Se aseguró que en el proceso se descartaron las coincidencias con textos debidamente citados, de libre reproducción u otros no protegidos por el derecho de autor. Aún así, el número de coincidencias qué sí caben entre los cinco posibles casos de plagio es alta.

