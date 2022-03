“Hemos demostrado que las mujeres podemos dar la talla”: María José Pizarro

María José Pizarro es candidata al Senado por el Pacto Histórico.

El próximo 13 de marzo se llevará a cabo las elecciones al Congreso de la República para el período legislativo 2022 - 2026. Para estas votaciones, María José Pizarro, quien se ha desempeñado como representante a Cámara en el periodo pasado, 2018 - 2022, ahora se lanza como candidata al Senado por el Pacto Histórico.

Las principales iniciativas que pretende impulsar Pizarro están enfocadas en materia de género, pues se compromete a impulsar proyectos en este aspecto y ha reiterado que su principal proyecto será tramitar la creación del Ministerio de la Mujer, el cual sea un espacio de creación, emprendimiento, oportunidades y respaldo para las mujeres del país.

En entrevista para Infobae Colombia, la hija de Carlos Pizarro Leongómez, quien fue comandante de la guerrilla del M-19, habló sobre la gran posibilidad de la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, sus principales proyectos si logra ser senadora, la importancia entre el arte y la memoria colectiva.

Infoabe Colombia: ¿Por qué decidió dar el salto de Cámara a Senado?

María José Pizarro (MJP): Principalmente, en términos personales siempre he estado con la aspiración de crecer y evolucionar. Luego de la votación de las elecciones pasadas, en Cámara, fuimos la cuarta más alta del país y ante esto se convirtió en algo casi obvio pasar al Senado. Por otro lado, fue una decisión política para que se de el espacio para que otras mujeres puedan empezar acceder a los espacios de representación.

Infoabe Colombia: ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en el Congreso de la República?

MJP: Lo primero ha sido la búsqueda constante de que nosotras logremos una igualdad de oportunidades. Creo que desde los partidos alternativos hemos venido dando la pelea para garantizar que el ejercicio de la política no sea tan complicado para las mujeres. En los últimos tres años y medio hemos demostrado que las mujeres podemos dar la talla para luchar por los intereses del país. Además, no nos hemos quedado solo en el Congreso, sino que hemos llevado y trabajado nuestras propuestas desde las calles, las cuales han tenido más resonancia que la de nuestros compañeros. Por último, gracias a las primeras mujeres que llegaron a este espacio, ahora se ven más compañeras en cargos políticos, ya sea en Cámara o en Senado; y las que estamos ahora debemos seguir defendiendo esto.

Infoabe Colombia: ¿Cuáles son sus principales propuestas que llevaría al Senado?

MJP: Tengo varias propuestas, pero la primera es llegar a ser una bancada del gobierno donde estemos alineados con sus decisiones. Por otro lado, quiero impulsar al interior del Congreso especialmente iniciativas en materia de género. Teniendo esto en cuenta, mi principal proyecto será tramitar junto con el gobierno del Pacto Histórico la creación del Ministerio de la Mujer, siendo esta una institución que vele y luche por los derechos de las mujeres y brinde las herramientas necesarias para alcanzar la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades de género, la eliminación de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres.

Infoabe Colombia: Desde hace varios años, las deportistas han conseguido grandes logros dejando así en alto el nombre del país. ¿Dentro de sus propuestas, tiene alguna enfocada al deporte femenino?

MJP: Esta es una deuda que tiene el país hace tiempo. Con el Ministerio de la Mujer buscaremos que se impulse desde pequeñas el deporte y que puedan tener la seguridad y la confianza de nos ser víctimas de cualquier tipo de acoso; que se creen políticas públicas para que no haya brechas desde los diferentes aspectos entre las mujeres y los hombres deportistas; y que aquellas mujeres que son deportistas y sean madres no sufran una discriminación por la decisión que toman sobre su maternidad y puedan seguir su desempeño atlético. Para poner un ejemplo, hablemos del más visible de todos, el fútbol. Las futbolistas han denunciado hace rato acoso laboral y sexual, la falta de oportunidad profesional, la brecha que existen entre ella y los jugadores. Estas deportistas no cuentan con la misma cantidad de patrocinios como pasa en la liga masculina, con esto, no han podido acceder a los mismos derechos. Y creo que esto sucede en las demás disciplinas.

Infoabe Colombia: ¿Para usted cuál es la importancia que tiene la cultura en la construcción del país?

MJP: Lo primero es que los emprendimientos culturales son los pilares del esparcimiento de la cultura. Estos han hecho un trabajo inmenso en las zonas de periferia, los cuales han logrado alejar a muchos jóvenes de la violencia y la delincuencia, además han logrado formarlos en corrientes artísticas que en los hogares o colegios no se dan. Teniendo esto en cuenta, para mí, estos emprendimientos son patrimonio de la nación, pero el problema está que desde las diferentes ópticas del país no los conciben de esta manera y esto se vio en el actual gobierno, pues este se encargó de promocionar la industria comercial, tipo Hollywood y Broadway con la Economía Naranja, más no impulsó la labor cultural interna ni los grupos artísticos minoritarios. En este tema se tiene que hacer un ejercicio de memoria y cultura, porque estas dos van de la mano, así que buscaremos apoyar a las diferentes organizaciones que velen por el arte y la construcción de la memoria del país a través de políticas y presupuestos que las impulsen.

Para mí, se debe realizar una propuesta de contra cultura para que Colombia tenga un cambio, así como se dio entre los años 60′s y 80′s, época que se dio realmente una transformación en el país gracias a la danza, la literatura, la pintura, entre otras expresiones que lograron un cambio social, las cuales hoy han permitido que tengamos más libertades. Y, sino invertimos en el arte, la cultura, el deporte y la educación, vamos a seguir teniendo una sociedad violenta.

