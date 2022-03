Video: “Me hace mucha falta mi país”, Sebastián Carvajal muy emotivo recordó a Colombia

El actor Sebastián Carvaja está en España perfeccionando sus estudios en actuación y en su viaje por Europa, recordó con nostalgia cuánto extraña su país. Tomada de Instagram @sebastiancarva

Sebastián Carvajal, el actor conocido por su participación en la serie ‘Enfermeras’ del Canal RCN y que decidió abandonar la producción por una temporada para tomar rumbo a tierras europeas para continuar con su preparación actoral, se mostró muy nostálgico en sus redes sociales mientras recorría las calles finlandesas.

Luego de varios meses fuertes de estudio, el actor decidió conocer otros países, tal como lo ha dejado ver en sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram en las que se ve que ha visitado Francia, Alemania y Holanda.

Su más reciente visita fue en la capital de Finlandia y desde allí envió un emotivo mensaje.

“De verdad que me hace mucha falta mi país, mi familia, mi gente, ustedes, mis amigos, ya van casi cuatro meses viviendo en Europa y se da uno cuenta que lo que tenemos en nuestro país es mágico, gigante, Colombia lo amo, amo mi gente, amo mi comida, amo mi país con toda mi alma”, expresó el actor a través de sus InstaStories.

Y agregó: “Estoy en el otro lado del mundo, pero que me ha muchísima falta mi país, que valoremos lo nuestro, tenemos un país gigante, un país enorme y estoy orgulloso en el alma de ser colombiano”.

Sin embargo, en medio de su nostalgia, hizo una revelación: en poco tiempo regresará de nuevo al país para retomar sus proyectos con el Canal RCN, que siempre ha sido su casa.

“En dos o tres semanitas estoy allá de nuevo, se vienen cosas gigantes con el canal, vamos a hacer cosas maravillosas y me estoy preparando para eso”, concluyó Carvajal.

Le puede interesar: Video: a Epa Colombia su nueva novia le cantó la tabla y hasta la trató de bipolar

Aquí el video completo de Sebastián Carvajal :

El actor reconoció que el país que lo vio nacer tiene cosas maravillosas como su gente, la comida, el clima, y que extraña a sus amigos y familia

Las declaraciones de Sebastián Carvajal fueron replicadas por el portal de chismes ‘Faranduleando Ando’, que les sigue los pasos a las celebridades a través de sus redes sociales, y ha logrado más de 4.000 reproducciones de los internautas, obteniendo, además, cerca de 100 ‘me gusta’.

Entre los comentarios que de los usuarios algunos destacan que es bienvenido en su tierra y le han enviado varios halagos y que desean verlo de nuevo en la producción que lo catapultó a la fama.

“Bienvenido galansote, queremos verte de nuevo en el canal”, “Vuelva pronto, ojalá sea para verlo de nuevo en enfermeras porque ya no es lo mismo sin ustedes”, “Que orgullo que seas colombiano, de los nuestros, esperamos verte nuevamente en enfermeras”, entre otros.

Nominado a los Premios Platino 2022

El pasado 10 de febrero se conocieron las películas colombianas y los actores que fueron nominados a los Premios Platino en du edición 2022, entre los que se encontraba el actor Sebastián Carvajal por la serie de HBO Max ‘Mil colmillos’.

En el postulado de Mejor Interpretación de Reparto en Miniserie o Teleserie femenina y masculina aspirarán por una nominación Carolina Rodríguez por ‘Arenas’ y Hilda Ruiz por ‘Mil colmillos’, y Jesús Gutiérrez por ‘Arenas’ y Sebastián Carvajal por ‘Mil colmillos’, respectivamente.

El actor se enteró por un mensaje del director de la serie Mil Colmillos y pidió que apoyaran el talento colombiano

A través de su cuenta de Instagram, el actor expresó su alegría al ser seleccionado para competir en esta categoría:

“Estaba caminando y me llegó este mensaje del director de ‘Mil colmillos’ … que emoción juepu%&$, que emoción, necesitamos apoyar la industria nacional y más esta serie que se hizo con el corazón, varios colegas también están nominados así que nada … vamos a ganar, estoy súper feliz, es una serie muy bacana, me gustaría que la vieran las personas que no la han visto”, expresó Carvajal en sus historias de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: