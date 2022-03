Nairo Quintana y su sueño de ganar la París-Niza 2022. Esto es lo que debes saber de la carrera

Nairo Quintana quiere ser uno de lso grandes protagonistas de la París-Niza Foto: Arkea Sámsic

La temporada del ciclismo inició de manera oficial hace algunas semanas y una de las carreras más importantes del calendario, la París-Niza. En su edición número 80, espera ser una de las más emocionantes y contará con la presencia de los corredores colombianos, en donde destaca Nairo Quintana, unos de los que, en la previa, se muestra como uno de los grandes favoritos.

El comienzo de la temporada del ciclista boyacense ha sido muy bueno, se convirtió en campeón del Tour de la Provence a inicios del 2022 y luego se impuso en el Tour de los Alpes Marítimos. Ahora el colombiano llega en un gran momento para competir en la París-Niza, carrera en la que quedó segundo en 2019 a 39 segundos de Egan Bernal. Una nueva oportunidad para que Quintana demuestre su enorme potencial en este inicio del calendario.

El Arkea-Sámsic está listo para la competencia y contará con un equipo de lujo para la carrera. Nairo Quintana será el líder y estará acompañado de Connor Swift, Nicolas Edet, Amaury Capiot, Simon Guglielmi, Matis Louvel y Lukasz Owsian. Son ocho días de competencia que comenzarán con una etapa 160 kilómetros en Mantes-la-Ville.

El ciclista colombiano habló sobre la competencia, en la que se enfrentará a corredores de gran nivel como es el caso de Wout Van Aert, Primoz Roglic y Adam Yates, en donde también destacó la etapa de alta montaña, así como la contrarreloj que se llevará a cabo en la cuarta etapa y que contará con un final en alto con rampas del 8 % al 14 %.

“Es un carrera World Tour, tiene 8 días de competición, tenemos una crono y un día muy duro de montaña. El último día alrededor de Niza un circuito con pequeños repechos difíciles”, afirmó Nairo Quintana en la previa de la carrera que comenzará este 6 de marzo e irá hasta el domingo 13.

Nairo Quintana, también habló para el canal de YouTube sobre la carrera, los objetivos de la temporada y aseguró que el Tour de Francia, sigue siendo su gran sueño, Recordemos que de las tres grandes del ciclismo, el colombiano ha ganado el Giro de Italia y La Vuelta a España.

“En nuestro corazón está llevar al equipo al WorldTour. Cuando me ficharon fue un objetivo personal también, así que voy a luchar fuerte para que el equipo pueda conseguir el próximo año la licencia WorldTour”, afirmó el colombiano.

Quintana aseguró que tras competir en la París-Niza, estará, “un poco más tranquilo, carreras que se hacen importantes, que se hacen bien, pero luego para la segunda parte de la temporada el objetivo es el Tour de Francia. Me gusta mi trabajo, ha sido parte del éxito que no sufro ni se me dificulta tener que entrenar, madrugar o hacer 6 o 7 horas. Me gusta mucho y creo que es parte del éxito”

Y aseguró, “el Tour de Francia es una carrera por la cual he estado luchando muchos años, he hecho tres podios y he sufrido mucho y disfrutado. Posiblemente es la carrera que más me ha dado, pero seguimos luchando para seguir brillando porque es la carrera de la casa, de los franceses. Es un objetivo poder tener una victoria o la primera victoria en una etapa, o lo que sea en el Tour”.

París-Niza 2022, lo que debes saber:

La competencia comenzará este domingo 6 de marzo y terminará el próximo 13. La carrera se definirá en las últimas dos etapas de la competencia son de alta montaña. La del sábado terminará con final en alto en el Col de Turini, mientras que el último recorrido cuenta con dos altos de primera categoría.

Los grandes favoritos a la carrera son Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España, Wout Van Aert, que llega tras imponerse en la Omloop Het Nieuwsblad y Nairo Quintana, campeón del Tour de la Provence y los Alpes Marítimos.

Los colombianos en competencia son: Nairo Quintana, líder del Arkea Sámsic, Daniel Felipe Martínez del Team INEOS y Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates.

Estos son los perfiles de la carrera:

Etapa 1 (160 km.) - Mantes-la-Ville a Mantes-la-Ville | 6 de marzo

Etapa 1 de la París-Niza 2022

Una carrera con un recorrido de 160 kilómetros, especial para que los sprinters demuestren su enorme potencial en los últimos metros del recorrido. El final estará enmarcado por un descenso del Cole de Breuil Bols.

Etapa 2 1(59.5 k.m.) - Auffargis a Orleans | 7 de marzo

Etapa 2 de la París-Niza 2022

Una nueva etapa para los más rápidos del equipo. Un recorrido que apenas tendrá dos ascensos de tercera categoría, pero que en los últimos kilómetros es completamente llana, especial para un final explosivo. También hay que tener cuidado con los vientos que pueden provocar los temidos ‘abanicos’.

Etapa 3 (191 km.) - Vierzon a Dun-le-Palestel | 8 de marzo

Etapa 3 de la París-Niza 2022

una carrera en la que los velocistas podrían ser nuevamente los protagonistas, sin embargo, los tres puertos de tercera categoría podrían poner ciertas dificultades para llegar con buenas piernas en el sprint final.

Etapa 4 (13.4 km.) - Domérat a Montluçon | 9 de marzo

Etapa 4 de la París-Niza 2022

La contrarreloj individual seguramente afectará a la clasificación general y pondrá a prueba a los corredores que no suelen ser los más fuertes en esta disciplina. Daniel Felipe Martínez es el favorito de los nuestros para la carrera. Tendrá un final con una rampa que asciende al 14 %.

Etapa 5 (189 Km.) - St.-Just-Saint-Rambert a St.-Sauveur-de-Montagut | 10 de marzo

Etapa 5 de la París-Niza 2022

Primera etapa de alta montaña en la París-Niza. Cinco premios de montaña con uno de tercera, uno de segunda y tres de primera categoría. Sin duda alguna, los más experimentados buscarán ser protagonistas este día y atacarán al pelotón de los favoritos.

Etapa 6 (214 Km.) - Coruthézon a Aubagne | 11 de marzo

Etapa 6 de la París-Niza 2022

Un pequeño descanso para la piernas, aunque esto es solo sobre el papel, ya que los corredores deberán medirse a una competencia larga con cinco premios de montaña, dos de tercera y tres de segunda categoría.

Etapa 7 (15.5 Km.) - Niza a Col de Turini La Bollene-Vesubie | 12 de marzo

Etapa 7 de la París-Niza 2022

La etapa reina, la carrera que seguramente determinará la general. El ascenso al Col de Turini pondrá a prueba a los mejores escaladores con puerto de primera categoría con final en alto. Nairo Quintana es uno de los grandes favoritos para quedarse con la etapa, ya que ganó en el tradicional alto del Rally de Montecarlo en 2019.

Etapa 8 (116 Km.) - Niza a Niza | 13 de marzo

Etapa 8 de la París-Niza 2022

La última etapa, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, será de alta montaña, con cinco premios de montaña, tres de segunda y dos de primera. El final de la carrera se definirá en el descenso: en la edición de 2019 Nairo Quintana intentó saltar por Egan Bernal, pero no logró recortar el tiempo suficiente para llevarse el trofeo de líder de Zipaquirá a Cómbita.

