‘Masterchef Celebrity’: Ramiro Meneses se llevó el tercer pin de inmunidad

Ramiro Meneses presentó un fricasé de pollo con una capa de crocante de parmesano en honor a su mamá llamada Ligia. Tomado de Canal RCN en vivo.

Continúa el entusiasmo de las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’, pues en el episodio que transmitió en el Canal RCN este viernes 4 de marzo, entraron a la cocina cantando a ritmo de cumbia el himno de esta temporada en cabeza de Aida Bossa, quien demostró que no solamente tiene talento para la cocina sino también para la música.

“Entrar cantando a todos nos ha ayudado … Nuestro folclor es maravilloso, muy grandioso”, expresó la actriz recordada por su participación en ‘El man es Germán’ como ‘Paty’.

En esta oportunidad, Chicho y Corozo fueron los encargados de ponerle ese toque de dificultad a los platos de sus compañeros, pues los comediantes ganaron del pin de inmunidad en el capitulo anterior y serán los capitanes en el reto por grupos.

“Sin problemas, sin tensión y sin la preocupación que me van a poner delantal negro”, expresó Corozo. Pero el programa tuvo dos integrantes menos este viernes, pues Estiwar G y Alexandra Montoya no pudieron estar presentes y entrarán con delantal negro en el próximo episodio.

Los cocineros se enfrentaron a un nuevo reto creativo, con el que tuvieron chance de demostrar qué tanto han avanzado en su nivel culinario para así poder llamar la atención del jurado. Como parte de la dificultad en esta ocasión, los ganadores del pin de inmunidad anterior otorgaron a sus compañeros los tiempos para ejecutar su preparación.

Al ser 16 participantes en competencia, el grupo se dividió en tres y aquí fue donde Corozo y Chicho, conforme a los talentos con los que cuentan cada uno de sus compañeros, asignaron el tiempo de la siguiente manera: 60 minutos presentaron postres, 45 minutos platos fuertes y los que tenían 30 minutos, entradas.

“Hemos visto que cuando les damos demasiado tiempo no se concentran, no le meten toda la presión que pide el reto y terminan haciendo cosas de más y no les salen bien”, indicó el chef Nicolás de Zubiría.

Chicho y Corozo, fueron los encargados de asignarles el tiempo a sus compañeros, asesorados por los jurados para entender que debían tener una estrategia y que era una competencia. Tomada de Canal RCN en vivo.

Cabe mencionar que antes de comenzar a entregar los lapsos de tiempo en los que cada uno de los participantes debió entregar su presentación, el chef Jorge Rausch les recordó que estaban en una competencia, por lo que al igual que en la temporada pasada, debían utilizar una estrategia para ganar.

Con 60 minutos para ejecutar el mejor postre estuvieron: Manuela González, Carolina Gómez, Lady Noriega, Aco Pérez, Aida Morales y Tostao.

Para preparar el plato fuerte, el tiempo fue de 45 minutos y los seleccionados fueron: Ramiro Meneses, Aida Bossa, María T, Cristina Campuzano y Pamela.

Probablemente lo más sencillo, pero con menor tiempo, las entradas, estuvieron a cargo de: Tatán Mejía, Martín Karpan, Isabella Santiago, Jair Romero y Carlos Báez.

Y aunque cada uno tenía su dificultad a la hora de elaborar sus preparaciones, fueron varios los que se llevaron su llamado de atención al no tener claras sus ideas y la presentación de sus platos. Uno de ellos fue Jair Romero, a quien el chef Christopher Carpentier le dijo que era poco el tiempo para presentar unos bollos y unos chicharrones.

Los participantes ejecutando sus preparaciones en Masterchef Celebrity Colombia. Jair Romero por poco quema a Martín Karpan con sus chicharrones. Tomada de Canal RCN en vivo.

Por el lado de Aida Bossa, el chef Nicolás de Zubiría le señaló que su corte de salmón no era el apropiado y debía filetearlo de una manera más presentable. Otro de los que presentó dificultad a la hora de ejecutar su plato fue el actor Carlos Baez, quien se fue por unos rollos vietnamitas y al momento de armarlos, se le desbarataron.

Los llamados de atención a las preparaciones fueron constantes durante las degustaciones de los chefs, pero los peores platos fueron los de Aco Pérez, quien nunca en su vida había estudiado un postre, Lady Noriega y Aida Morales, a quienes los huevos de su preparación se les cocinaron en exceso, Tostao, Pamela y Jair Romero, los cinco se llevaron el temido delantal negro.

Grupo de sentenciados con delantal negro en Masterchef Celebrity Colombia. Tomada de Canal RCN en vivo.

El ganador del pin de inmunidad y la posibilidad de subir al balcón, además, de unirse a Chicho y Corozo en el reto grupal fue Ramiro Meneses, con un plato al que denominó ‘Doña Ligia’, en honor a su madre. Su preparación consistió en un fricasé de pollo con champiñones y encima un crocante de parmesano.

'Doña Ligia' plato presentado por Ramiro Meneses en honor a su mamá, que lo hizo ganador del pin de inmunidad. Tomado de Canal RCN en vivo.

“Mamá este plato lleva tu nombre, te tengo un amor profundo y si volviese a vivir muchas otras vidas, seguirías siendo tú”, expresó el actor al momento de presentar su plato.

