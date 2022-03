Video: “En qué momento dejamos de hacer contenido que entretiene”, Cintia Cossio

Cintia Cossio, influencer colombiana, compartió una reflexión de lo que se han convertido las redes sociales. Foto: @soycintiacossio

Cintia Cossio, hermana del influenciador Yeferson Cossio, al igual que su familiar es generadora de contenido en redes sociales tanto para adultos como para entretener a sus seguidores. En repetidas ocasiones se le vio participar junto al antioqueño en entregas de donativos a personas necesitadas, así como en las bromas de las que era víctima por cuenta de ‘Yef’ y los extraños concursos que hacían.

Sin embargo, desde hace un tiempo la paisa comenzó a sentir que algo había cambiado en su esencia y en su vida, lo que la llevó a tomar la decisión de cambiar su contenido porque “sentía que no podía ser yo misma”, según aseguró a través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Sumado a esto, la polémica que se generó en torno a su hermano cuando se vio en una situación comprometedora con Aida Victoria Merlano, sin antes haber aclarado según sus seguidores que la relación con Jennifer Muriel había llegado a su fin desde hace algunas semanas, la hizo reflexionar sobre las redes.

Por tal motivo, Cintia Cossio decidió dejar una profunda reflexión acerca del contenido que últimamente están generando los influenciadores en redes sociales, para poder llamar la atención de sus seguidores y así seguir manteniendo vigencia.

“En qué momento me empezaron a afectar los comentarios, para mí esto es como un chisme de patio y me puse a pensar ¿en qué momento dejamos de hacer contenido que entretiene?, en qué momento dejó de ser algo tan sano como lo que hacíamos con las bromas, las donaciones, los retos … en qué momento se volvió algo tan superficial exponer así sus sentimientos, su vida”, expresó la influenciadora.

Su reflexión se debe a que una gran cantidad de personas le han enviado comentarios a través de sus redes sociales por estar presuntamente de parte de la persona equivocada.

“Yo no soy de leer comentarios y estaba ayer súper pendiente de leerlos cuando de repente encontré uno en el que le indicaban ‘ojalá Johan no te haga lo mismo’, y me puse a pensar ‘yo por qué estoy leyendo esto, estoy dejando que esto entre a mi vida’, cuando las redes se comenzaron a utilizar como un trabajo y no como el circo de quién expone su vida”, agregó la generadora de contenido.

Aquí el contenido completo de Cintia Cossio :

La influenciadora se sintió salpicada por el tema de la polémica entre su hermano y Aida Victoria Merlano

En medio de su mensaje de reflexión a sus seguidores, agregó que lo que ocurrió en los últimos días con su familia, es el motivo por el cual no muestra públicamente lo que ocurre con su relación, así como sintió que se estaba dejando influenciar de todo lo que pasaba en las redes sociales con los videos íntimos que se filtraron tanto de su hermano como de La Liendra junto a Dani Duke.

Y pidió disculpas a los seguidores que la han acompañado desde el momento en que generaba contenido para adultos, de bromas y de donaciones:

“Anoche reflexioné, pensé mucho en esos seguidores que nos piden volver a lo de antes, a nuestra esencia, pensé en los que nos siguen porque los entretenemos con bromas, retos, ayuda social, etc. Y pensé que es mejor tener calidad que cantidad. Disculpas a todos esos que dejamos de entretener con lo que realmente nos diferenciaba de los demás porque ya parecemos peor que el montón”, concluyó Cintia Cossio en su mensaje.

