Así fue el “sencillo” cumpleaños de la hija mayor de Andrea Valdiri

Isabella, de 11 años, primogénita de Andrea festejó su cumpleaños Foto: Instagram @valdiriisabella

La influenciadora Andrea Valdiri, compartió en sus historias de Instagram, la gran celebración de su hija mayor, Isabella, en sus 11 años de edad.

La barranquillera publicó varias imágenes del festejo que le hizo a su pequeña por un año más de vida.

Después de que Isabella le pidiera un viaje con sus mejores amigas, Andrea decidió llevarlas en un jet privado al eje cafetero, todas uniformadas con ropa deportiva marcada con ‘Isa’ en la parte de atrás del buso.

Durante un día entero disfrutaron de todas las atracciones del Parque del Café.

Posteriormente en la noche repartieron los detalles a las amigas, quienes se encontraban en sus respectivas habitaciones, aparentemente en una finca alquilada. A cada una les dieron un iPad, mostrando su reacción, la emoción que mostraron tras ver el regalo que les tenían.

Finalmente, las historias revelaron que se reunieron alrededor de un enorme pastel cantándole a Isabella el “feliz cumpleaños”.

Por su parte, por medio de una publicación de la hija de Andrea, compartió una fotografía antes de viajar y agregó que lo único que quería en su día era compartir con sus seres queridos.

“Hoy es mi cumpleaños número 11, y lo más importante es compartir mi alegría con las personas, los amo”, escribió Isabella.

Andrea Valdiri contó detalles de la celebración de cumpleaños de su primogénita: “Va a ser súper diferente”

El cumpleaños de su primogénita, es decir, de Isabella, quien este 2 de marzo dio su vuelta al sol número once. Es de recordar que, en sus redes sociales la influencer barranquillera siempre ha dado cuenta de lo mucho que gusta sorprender a sus hijas con múltiples detalles, algunos de ellos bastante costosos.

Sin embargo, en esta ocasión y en vista de la sencillez que resalta en su hija mayor, la también bailarina optó por escucharla con más atención y proporcionarle una celebración tal y como la quiere: en compañía de sus amigas.

“Le organicé algo súper lindo a Isabella. Todos estos días he estado súper ocupada en eso, este año me preguntan con qué voy a salir, pero les voy a dejar algo muy claro y es que uno como papá le quiere dar lo mejor a los hijos, lo que uno no tuvo… y me he dado cuenta que a veces me equivoco con Isabella, porque es una niña lo más sencilla de este mundo. Ustedes no saben, esa niña el día que le regalé el Cartier el año pasado, ella me miró y me dijo: Mamá es muy lindo el reloj, pero yo realmente quiero el de Mickey Mouse”.

No sobra decir que, si se habla del precio del mencionado reloj Cartier, éste fue de aproximadamente 26 millones de pesos. Ahora, volviendo al tema de la actual celebración de cumpleaños de Isabella, Valdiri destacó el gusto por la simplicidad que tienen los niños, puesto que no tienen conciencia del precio que tienen algunos obsequios. Entonces, para la celebración del natalicio de su hija, la bailarina prefirió seguirle la idea de hacer un viaje.

“A ella la hace feliz compartir con sus amigos y darles a sus amigos algo que de pronto ellos no tienen. Esta vez me dijo: - Mamá, quiero que tomes a mis mejores amigas y las llevemos de viaje - Este cumpleaños va a ser súper diferente. Ella me dijo: - Yo quiero darles a mis amiguitos eso, que vivan esa experiencia -… Y lo que le organicé siento que la va a ser muy feliz porque le va a dar esa experiencia a sus mejores amigos”, comentó Andrea Valdiri desde sus Historias en Instagram.

Empero, la barranquillera no amplió la información respecto al sitio al que se viajará y se desarrollará la celebración.

