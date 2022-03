Alicia Eugenia Silva, fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga: Colombia podría caer “en un populismo peligroso”

Óscar Iván Zuluaga anunció a Alicia Eugenia Silva como fórmula vicepresidencial. Foto: Centro Democrático.

En la mañana de este viernes 4 de marzo, el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, oficializó a la académica Alicia Eugenia Silva como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de mayo de este año.

En compañía de la directora del partido, Nubia Stella Martínez, así como con varios otros militantes de la colectividad uribista, el exministro de Hacienda destacó a su compañera en la contienda presidencial, con quien buscará “construir una Colombia más justa y con oportunidades para todos”, señaló, a su vez que elogió a Silva.

“Alicia Eugenia es una mujer brillante, con experiencia e íntegra. En todos los lugares donde ha trabajado, ha dejado una huella de respeto y admiración por sus cualidades conciliadoras, su honestidad a toda prueba, su solidaridad y empatía con los demás”, expresó Zuluaga.

La también exsecretaria de Gobierno del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, recibió el espaldarazo de Zuluaga en esa designación porque conoce, según dijo el candidato uribista, varias de las problemáticas que afectan al país y por eso considera que es “la coequipera perfecta para que logremos estos objetivos, trabajando juntos y uniendo fuerza para que tengamos la Colombia que nos merecemos”, agregó.

De hecho, el mismo Zuluaga reconoció las habilidades de su ‘vice’ en el gobierno del exmandatario capitalino y dio a conocer varios de sus otros logros en esa designación. “Alicia Eugenia es una economista candidata a doctora en desarrollo rural. Sabe lo que tenemos y podemos hacer para crear empleo, para dignificar el campo y para apoyar a los productores campesinos para abaratar el costo de la comida”, subrayó el candidato uribista.

Inclusive, dijo que tiene “mucho para aprender de ella y me llena de entusiasmo que hagamos equipo para ofrecerle a Colombia las mejores propuestas” y por eso trabajarán para que en el país haya trabajo, inversión, entre otros.

En la rueda de prensa donde Alicia Eugenia Silva, psicóloga, se oficializó como candidata a la Vicepresidencia, destacó que es una “obligación” y un “honor” entrar a competir por llegar a la Casa de Nariño con el uribismo y, entre lágrimas, contó otros detalles al respecto.

“Toda la vida he trabajado para que nos despertemos los colombianos. Vengo como una persona independiente, no soy del Centro Democrático, pero reconozco que es el partido más fuerte, más coherente que tiene la política colombiana”, señaló Silva, mientras era aplaudida por sus ahora copartidarios.

Además, dijo que no es una “figura decorativa” en la campaña de Óscar Iván Zuluaga y expresó que entraba a la política entendiendo que la contienda no era “un reinado de belleza”. Por otro lado, le pidió a los uribistas del país que voten por “el único partido que se ha venido comportando como partido, así unos peleen a ratico” y advirtió que Colombia está “ad portas de caer en un populismo peligroso del que el país se salvó hace cuatro años”.

Tras pasar a las preguntas de la prensa, Alicia Eugenia Silva le respondió a las críticas que dicen que ella no hace parte del partido, como el congresista Edward Rodríguez, aunque reconoció que lo admira, si quiso dejarle un mensaje. “Si cree que no represento al Centro Democrático, no lo represento. Represento a gente que considera que el Centro Democrático ha hecho una buena labor al construir partido”, señaló.

Aquí las declaraciones de Zuluaga y Silva:

Anuncio de designación de fórmula presidencial Anuncio de designación de fórmula presidencial Posted by Óscar Iván Zuluaga Oficial on Friday, March 4, 2022

Cabe señalar que Silva ha estado alejada del servicio público por décadas, pero por situaciones de la vida llegó a ocupar el segundo cargo ejecutivo más importante de Colombia durante 19 días y fue jefe de debate y gabinete de Antanas Mockus durante sus dos alcaldías de Bogotá.

