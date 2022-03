El alentador parte de Egan Bernal realizado por Carlos Ulloa, exmédico de la selección Colombia

El ganador del Giro 2021, el colombiano Egan Bernal, en la línea de meta de la última etapa de la carrera, el pasado 30 de mayo. EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Egan Bernal estuvo cerca de morir, también de quedar parapléjico, como lo contó días después de haber sido internado en la Clínica Universidad de La Sabana tras un choque contra un bus municipal en Gachancipá. Sin embargo, ni el accidente de tránsito mientras entrenaba en la modalidad contrarreloj lo hizo flaquear. Gracias al equipo médico y el apoyo de sus allegados su recuperación avanza mejor de lo que algunos esperaban, pero también a su mentalidad.

Carlos Ulloa, exmédico de la selección Colombia, quien está al tanto del estado de salud del Joven Maravilla de Zipaquirá, dio un corto pero alentador parte en conversación con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio:

“Yo a Egan Bernal lo veo muy bien, en esas palabras lo puedo definir. Es una persona con una capacidad de asimilación importante, muy comprometido y se ve fuerte en su recuperación”.

De tal fortaleza es consciente el propio Egan, quien poco más de una semana atrás, en entrevista con Semana, comentó: “Quiero volver a mi mejor versión, tengo fe, no sé por qué creo que puedo hacerlo y creo que va a ser rápido. Soy ciclista, siento que si no estuviera en una bicicleta no sabría qué hacer”.

Flor Marina Gómez, la madre del pedalista, también se ha mostrado positiva con su recuperación, aunque explicando que en el proceso no todo es color rosa, en especial cuando aparece el dolor físico, especialmente en las terapias.

Egan Bernal le agradeció a su familia por la compañía brindada durante su proceso de recuperación tras el accidente padecido hace un mes en Gachancipá, Cundinamarca / (Instagram: eganbernal)

“Tocó tomar una casa que se adecuara a las condiciones de él, ahí estamos reunidos, con las terapias, compartimos mucho en la mañana, en la tarde. Dentro de todo, es triste verlo con ese dolor, porque es cierto que va avanzando muchísimo, pero hay momentos de mucho dolor, que no es nada grato para mí como mamá, ver el dolor que tiene”, comentó en Caracol Radio.

Acerca de su regreso a las carreteras

Aunque el avance de Egan ha sido positivo, todavía no hay una fecha tentativa de su regreso a los entrenos con el Team Ineos Grenadiers, conforme con lo informado el pasado 17 de febrero por la escuadra británica.

“Egan está progresando mucho en casa y trabajando con una clínica de rehabilitación local donde su recuperación va bien. En la actualidad, nuestro personal médico no ha establecido un cronograma definitivo sobre cuándo deberíamos esperar verlo nuevamente en su bicicleta. Por el momento Egan permanecerá en Colombia hasta que su progresión alcance un nivel satisfactorio para regresar a su base en Europa”, explicó.

Sobre la posibilidad de un pronto regreso de Egan Bernal a las carreteras también se ha referido Chris Froome, quien compartió con él antes equipo Sky y también sabe lo que es fracturarse el fémur, las costillas y la rótula.

El último ganador de la Triple Corona del ciclismo pidió no acelerar su vuelta a las competencias:

“Dejen al chico en paz. Recibió un gran golpe. En este momento probablemente esté tirado en el hospital. Él y su familia se harán mil preguntas sobre lo que significará en sus vidas. ¿Qué significa esto para el ciclismo? Déjenlo en paz. Quiero decir, solo quiero apoyarlo a él y a su familia. Nadie debe hacer preguntas sobre lesiones, sobre cuándo volverá a subirse a una bici o si volverá a subir a gran nivel”.

Vale recordar que a Egan Bernal solo le falta ganar la Vuelta a España para ganar las tres grandes, privilegio de solo tres pedalistas en toda la historia. El título del Giro de Italia lo consiguió en 2021 y el del Tour de Francia en 2019.

