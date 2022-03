Un hombre habría abusado durante siete años de su hijastra en Medellín, fue cobijado con medida de aseguramiento

Entre los años 2014 y 2021 habría cometido los abusos sexuales el agresor.

Fue dictaminada por la Fiscalía General de la Nación medida de aseguramiento en un centro carcelario al sujeto señalado de cometer actos sexuales y acceso carnal violento contra su hijastra menor de 14 años. El violador, un conductor de 39 años de edad habría abusado de la menor desde que tenía seis años.

Las autoridades pudieron establecer en la investigación realizada que el abusador cometió las agresiones sexuales entre los años 2014 y 2021 en varios sectores de Medellín, el Valle del Cauca y Uraba, valiéndose de su figura de padrastro y autoridad ante la menor.

Uno de los fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caivas, indicó que las agresiones que iniciaron en la menor en la edad de seis años, fueron reportados hasta finales del año pasado debido al temor generado por parte del conductor a la menor.

El conductor de 39 años fue capturado el 19 de febrero de este 2022 en el barrio Castilla en la ciudad de la eterna primavera por la Policía Metropolitana de Medellín.

Imagen de referencia. Según la Secretaría Distrital de la Mujer 724 niñas entre los 0 y 5 años de edad han sido violentadas sexualmente en 2021. Foto: Getty Images

En Colombia el abuso sexual a menores creció durate la pandemia, según la organización Red PaPaz, la agremiación, que agrupa padres de familia, denunció que el abuso se incrementó en un 30% en el país debido al aumento de la presencia de niños y adolescentes en los entornos digitales.

“Colombia desde hace diez años opera la línea para reportar la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en internet en la que cualquier persona puede ingresar y reportar cualquier situación, allí hemos podido evidenciar que durante la pandemia se incrementó en nuestro país un 30% respecto a años anteriores, una mayor presencia de niños y adolescentes en los entornos digitales. Que hayan reportes está bien porque esto nos obliga a actuar, pero es preocupante y prende las alarmas, frente a lo que tenemos que hacer en materia de prevención” afirmó Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz.

Atlas-Voyager logra identificar patrones e información relevante para la prevención del abuso y la explotación sexual. Asimismo, la organización que lidera el nuevo centro de internet seguro ‘Viguías’, a través del cual expuso una preocupante situación que ha venido aumentando durante la pandemia y es la exposición sexual y de abusos que han sufrido los menores de edad a través del internet.

De igual manera, cabe resaltar que Red PaPaz viene trabajando en conjunto con el Fondo End Violence Against the Children, International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) e Inhope que es un organismo internacional encargado de regular 51 líneas de denuncias de pornografía infantil en 45 países, incluido Colombia.

Además, para Carolina Piñeros es determinante conocer y disponer de herramientas protectoras en los entornos digitales para la construcción de un mejor Internet.

“De esta forma, se hace evidente la necesidad de que sociedad civil, industria, medios de comunicación y Estado estén alineados en la construcción de estrategias para prevenir y mitigar los riesgos digitales, así como de la tecnología y acciones a nivel mundial para contrarrestarlos. Es responsabilidad de todos repensarnos la protección de la infancia y adolescencia en Internet y aportar de manera más coherente con las necesidades de una sociedad crecientemente vinculada al mundo cibernético”, concluyó la directora de Red PaPaz.

Las cifras de abuso sexual en 2021

El año pasado, Medicina legal reveló que entre enero y agosto 13.283 fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales 11.523 fueron mujeres y 1.760, hombres.

Frente a 2020, el abuso contra mujeres aumentó 871 casos, pues durante esa época se reportaron 10.596 casos de violaciones. Por el lado de los hombres se reportaron 56 menos casos, pues el año antepasado se habían denunciado 1.816 casos.

Sobre el abuso contra menores de edad, Medicina Legal dijo que 9.480 niñas y adolescentes fueron atacadas y 2.043 mujeres fueron agredidas en lo corrido del año.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, las mujeres siguen siendo las más afectadas con 24.492 casos, en comparación con los 7.047 casos de los hombres. Según la entidad el alcohol es el que ha generado la mayoría de las 31.539 víctimas de esta violencia.

SEGUIR LEYENDO