Polémico falso testigo de la Fiscalía asegura que agentes del Estado se robaron el dinero de las recompensas

Henry Cifuentes denuncia ser parte de una red de falsos testigos.. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Una verdadera polémica se está desatando por las declaraciones que ha dado Henry Cifuentes, testigo clave en varios procesos que tuvo la Fiscalía General de la Nación y en el que aparecer, debido a sus testimonios, en al menos 20 procesos penales que ha brindado desde el 2014, se llevó a prisión a 15 personas. De acuerdo con el testigo, hacía parte de una red de falsos testimonios que fueron contratados por diferentes fiscales y a cambio recibía una suma de dinero por el cobro de las recompensas.

Henry Cifuentes, quien testigo clave que en las capturas a miembros de la oficina de Envigado en 2014, denunció que no le habían pagado las recompensas ofrecidas por parte de los fiscales y es por esta razón que decidió denunciar a los funcionarios de la Policía Nacional y de la Fiscalía. También señaló que él y su abogado han recibido amenazas en su contra por parte, según ellos, de un miembro de la Dijín.

El falso testigo habló con Noticias Uno y dio a conocer los hechos que estaban ocurriendo y admitió que nunca recibió el pago que le habían prometido los funcionarios por su actuación y debido a este incumplimiento, decidió denunciarlos ante las autoridades. Aseguró que en muchos casos no conocía ni sabía quiénes eran las personas a las que estaba señalando.

“Yo me cansé de todas estas cosas, de tener gente privada de la libertad que yo la verdad no conocía, ni sus actividades ni quiénes eran, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias”, afirmó Henry Cifuentes en entrevista con el noticiero.

El testigo estrella que debido a su testimonio envió a más de 15 personas a la cárcel, reconocía a estas personas en fotografías y las señalaba sin ningún problema, ahora, su denuncia cambia mucho las circunstancias debido a que, según él, pertenecía a una red de falsos testigos y en muchas ocasiones ni siquiera conocía a las personas que estaba inculpando.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Noticias Uno, desde el 2014 las autoridades pagaron más de 400 millones de pesos en recompensas pero él no obtuvo dinero de estos pagos. “Por todos han ofrecido recompensas y a mi no me han dado ni mil pesos”. Y agregó que, “hay mucha gente que me quiere callar, en especial el señor Nelson Andrés Celis Ortega, él es de la Dijín, Cicor seis, él es de Bogotá, él era la persona encargada de reclamar las recompensas”.

Henry Cifuentes tenía 16 años cuando fue capturado en Támesis, Antioquia por porte ilegal de armas. En aquel momento se encontraba trabajando con ‘Los Chatas’ y fue cuando el Gaula le mencionó que iba a ser trasladado a Medellín, en donde iba a empezar a colaborar con la Fiscalía. Sin embargo y pese a varios incumplimientos, volvió a Támesis y allí se convirtió en un extorsionador, fue recapturado y le ofrecieron ser parte del programa de protección de testigos de la Fiscalía.

Estuvo en la cárcel El Pedregal y su misión era seguir a los grandes capos, debía realizar informes sobre los celulares, con quiénes hablaban, se reunían o tenían negocios ilícitos. Aseguró que hablaba con el fiscal Daniel Tapias y con Claudia Carrasquilla, de acuerdo con su versión, lo trasladaban a la oficina en el Palacio de Justicia y allí le entregaban un sobre con fotos y prueba que él debía memorizar para llegar a los juicios con toda la información clara.

Henry Cifuentes está pidiendo al fiscal Francisco Barbosa que le permita un principio de oportunidad para que pueda revelar con detalles todo lo que sucedió y señalar a las personas que estuvieron detrás de esta red de falsos testigos. En declaraciones tomadas por El Colombiano aseguró que abrió varias cuentas bancarias pero que las tarjetas se las quedaban ellos y de los pagos, recibía una pequeña parte.

“Yo abrí cinco cuentas bancarias, pero ellos eran los que tenían las tarjetas. Yo firmé varios recibos de supuestos pagos por un millón de pesos, pero en realidad a mi me daban cien mil pesos. Yo por varios meses estuve en Cali y recibía notificaciones de que con mi tarjeta pagaban cuentas en bares y discotecas de la 33, aquí en Medellín. Mire que hasta pagaron un crucero por el Caribe”, afirmó Cifuentes.

