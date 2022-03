Escándalo Carlos Mattos: Duque calificó de “vergonzoso” el hecho y el ministro de Justicia anunció nuevas investigaciones

“Es vergonzoso, no permitiremos atropellos al sistema judicial”: presidente Duque reacciona al escándalo de Carlos Mattos. REUTERS/Nathalia Angarita

De “vergonzoso” calificó el presidente Iván Duque el bochornoso escándalo que reveló en la mañana de este miércoles 2 de marzo Noticias Caracol, en el que el empresario Carlos Mattos tuvo varios permisos para salir de la cárcel La Picota y atender asuntos laborales y personales.

En diálogo con la prensa, el primer mandatario aseguró que ni él ni su gobierno permitirán “atropellos al sistema judicial” y por eso reiteró que la decisión de revocar de sus cargos al director del Inpec, el general Mariano Botero Coy y al director de la penitenciaría La Picota, Wilmer Valencia, hacen parte de las acciones que su gobierno tomará contra este polémico caso.

“Aquí no hay temas de costo político, aquí hay temas que esto es vergonzoso lo que sucedió y por eso ahí se actuó y se actuó con mucha firmeza, aquí no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial y sistema penitenciario y carcelario”, expresó el jefe de Estado, a su vez que destacó que desde el Ejecutivo no tolerarán ese tipo de situaciones.

“La respuesta fue inmediata, con indignación sí, pero inmediata, así que nosotros con este tema cero tolerancia que es una de las principales políticas del Gobierno nacional”, señaló Duque.

Otro que también se pronunció fue el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien aseguró no salir del asombro tras conocerse el caso del empresario que enfrenta cargos por sobornar a la justicia en el caso Hyundai.

“El Gobierno nacional no va a tolerar ningún acto de corrupción, trátese de quien se trate. Estamos completamente sorprendidos y hemos tomado decisiones”, señaló el funcionario en diálogo con la emisora La FM, donde anunció que pedirá la intervención de los órganos de control del Estado colombiano.

El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, en una fotografía de archivo. EFE/Chema Moya

“Desde luego ha causado sorpresa y desilusión porque hemos luchado de frente con el Gaula, la Fiscalía y Procuraduría”, señaló Ruiz, donde a su vez contó que él y los demás miembros del gobierno Duque se enteraron del caso viendo noticias.

“Vamos tras ese entramado de corrupción que hay en estos momentos, es una cosa que no se puede volver a repetir. Y de allí habrá mucha gente desde luego involucrada y vamos tras ellos, no solo sobre un personas de custodios, sino altos directivos o gente que esté involucrada en ella”, aseveró Ruiz a la revista Semana, a su vez que reveló que estarán trabajando para esclarecer lo sucedido y darle explicaciones al país.

“Hemos nombrado un equipo de alto nivel para que haga una intervención en la penitenciaría La Picota. Está integrado con funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y Ministerio de Justicia. He impartido instrucciones al viceministro de Política Criminal para que esté al frente de las acciones en La Picota, porque no vamos a tolerar ningún acto de corrupción como estos que vienen ocurriendo en ese centro de reclusión”, señaló el MinJusticia.

Por su parte, el general Mariano Botero, hoy exdirector del Inpec se pronunció y señaló que hasta el momento Mattos ha tenido seis salidas autorizadas por la institución debido a problemas de salud asegurando que hacen parte de las normas que deben asumir los centros penitenciarios, pero que no conocía las irregularidades mostradas por el noticiero. De hecho, aseguró que las autorizaciones se dieron partiendo de que el empresario ha presentado diversos problemas de salud. Frente a su destitución, señala que es un costo político que debe asumir y que por su parte no teme a la investigación que se desarrollará en su contra.

