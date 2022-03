Colombia, sede del campeonato mundial de kitesurf: cómo es este deporte y quiénes son los representantes nacionales

Los mejores del ranking mundial estarán presentes en Salinas del Rey para el mundiald e Kitesurf. REUTERS/Ramzi Boudina

En las playas de Juan de Acosta en el Atlántico Colombiano, en el sector de Salinas del Rey, se llevará a cabo la primera parada del Mundial de Kitesurf 2022. Estas competencias se realizarán entre el miércoles 2 de marzo al domingo 6 y contará con la presencia de los mejores deportistas. Desde ya promete ser un gran espectáculo para todos los colombianos.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, estuvo presente en el lanzamiento del evento y aseguró que también se realizará una agenda en paralelo al evento deportivo que contará con una oferta gastronómica de comida de mar en Santa Verónica: muestras culturales de artesanías en el parador turístico Sobrero Vueltiao y música en vivo con Djs en la playa.

“Es un verdadero privilegio tener a los mejores kitesurfistas del mundo en nuestro departamento. Esto ha sido un esfuerzo de muchos, y lo que más me tiene contenta es la energía de los atletas, quienes están maravillados con las condiciones de Salinas del Rey, que tiene una brisa permanente desde la mañana hasta altas horas de la tarde, lo que les permite practicar el deporte tranquilamente porque el viento es constante”, afirmó Noguera.

La Global Kitesports Association a través de su representante, Tom Hartmann, afirmó que, “para la GKA, es muy bueno tener este tipo de eventos en sede como Salinas del Rey y descubrir lugares nuevos para el mundo del kitesurf. Ese precisamente es un propósito de nuestra asociación, queremos que Salinas se consolide como un gran lugar para la práctica del deporte en Latinoamérica”.

Cómo es el kitesurf

Este deporte que cada vez consigue más seguidores alrededor el planeta, tendrá en esta ocasión como eje central de sus competiciones a Colombia. Sin embargo, hay muchas personas que no saben en qué consiste, cómo se debe practicar, cuáles son sus modalidades y cómo es el sistema de puntos. Esto es lo que debe saber.

El equipo consiste en la cometa, la barra de dirección, arnés, tabla, las cuerdas de sujeción a la cometa o líneas, línea de seguridad del arnés a la barra, leash de seguridad e inflador. Este deporte acuático tiene como objetivo aprovechar la fuerza del viento para poder deslizarte sobre las olas a través de una tabla.

Las modalidades que existen en el kitesurf son:

- Freeride kitesurf - Navegación libre

- Frestyle kitesurf - Realización de trucos sin estar enganchado a la cometa

- Strapless Kitesurf - Sin correas y el objetivo es realizar saltos y trucos en el aire

- Kite Soil - Navegación con una tabla tipo foil

- Surf kite - Se practica como el surf, pero la persona es impulsada por el viento

Aquellos que logren ejecutar las maniobras o trucos en zonas con mayor dificultad, mayor altura o logren realizarlos de manera más limpia, son los que más puntos recibirán durante la competencia en las diferentes modalidades.

Colombianos y los mayores referentes en la competencia

Hombres:

Juan Rodríguez - Colombia: En el 2018 logró llegar a la final en Brasil y está en la octava casilla del ranking mundial.

Duván Macías (Juan de Acosta) y Nelson Gómez (La Guajira) fueron confirmados por la gobernación del Atlántico para estar en la competencia.

Arthur Guillebert - Francia: Es el número uno del mundo y el año pasado ya fue campeón mundial. Cuenta con dos títulos europeos.

Jeremy Burlando - España: Es segundo en el escalafón mundial y ha sido campeón mundial en categorías Sub 11 (2017), Sub 14 (2018), Sub 16 (2019) y Sub 19 (2021).

Carlos Mario - Brasil: Es el tercero del ranking mundial y ha sido cuatro veces campeón mundial y cinco veces campeón en Brasil.

Posito Martínez - República Dominicana: Fue campeón del mundo en 2016.

Adeuri Corniel - República Dominicana: Es medallista olímpico y ha sido cinco veces campeón mundial de kitesurf.

Maxime Chabloz - Suiza: Ha sido campeón mundial en tres ocasiones y es sexto en el ranking.

Gianmaria Coccoluto - Italia: Ha sido seis veces campeón de Italia y cinco veces top cinco a nivel Mundial.

Mujeres:

Mikaili Sol - Brasil: Es la número uno del mundo. Ha sido dos veces campeona mundial de la GKA y cuatro veces campeona orbital de la categoría juvenil, 2015, 1026, 2017 y 2018.

Rita Arnaus - España: Es la segunda en la casilla a nivel mundial. Ha sido campeona de España y subcampeona mundial.

Bruna Kajiya - Brasil: Ha sido cuatro veces campeona nacional en su país, seis veces vicecampeona del PKRA World Tour y tres veces campeona mundial de estilo libre.

Claudia León - España: Campeona del mundo junior y sexta a nivel orbital de la GKA.

Estefanía Rosa - Brasil: Cuenta con un título en Asia, tres veces campeona en Brasil y cuatro veces se adjudicó el campeonato Cearense.

Alexandra Torres - España: Campeona de su país con 19 años.

