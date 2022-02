Miguel Uribe y magistrado del CNE Guillermo Pérez chocan por vallas de su campaña

Miguel Uribe Turbay encabeza la lista al Senado por el Centro Democrático. Foto: redes sociales

Falta menos de dos semanas para que las elecciones a Senado, Cámara y formula Presidencial, por tal razón las campañas electorales de cada uno de los aspirantes están en marcha y, por ello, es frecuente que se presenten conflictos de opiniones entre la población y los mismos políticos. Ya se conoció el caso de la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, quien en las últimas semanas impulsó su reeleción con el slogan: “Que no nos abudineen el país”, a propósito del término utilizado en referencia a la exministra de las TIC, Karen Abudinen.

Sin embargo, a través de las redes sociales, se conoció una fotografía de la valla política de Miguel Uribe Turbay, cabeza a la lista del Senado por el Centro Democrático. El político exhibió esta cartelera en la cual salen los rostros del precandidato presidencial, Gustavo Petro, y otros aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico. Entre algunas de dichas caras se encuentran Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, León Fredy Muñoz y Roy Barreras.

“El momento de salvar a Colombia de los enemigos de la libertad es ya”, se lee en la pancarta que está ubicada al norte de Bogotá, más precisamente en la carrera 9 con calle 127.

Frente a este hecho se pronunció el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, quien solicitó investigar las vallas publicitarias de Miguel Uribe, quien será la cabeza de lista al Senado por parte del Centro Democrático.

No dudo el candidato uribista de señalar al Magistrado como aliado de Petro y falto de parcialidad: “El magistrado Luis Guillermo Pérez, cercano a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba, y a todo el petrismo, pretende censurar mi derecho a la libertad de expresión, mucho más en una contienda electoral donde tenemos que desenmascarar a los enemigos de la democracia y la libertad”, comentó el candidato al Senado.

“Lo que quiero dejar claro es que yo fui electo con los votos de la oposición política en la plenaria del Congreso, es una obligación constitucional defender a la oposición y a las minorías políticas. Lo que a Colombia le falta es cultura democrática”, mencionó el magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, quien comentó que la Corte ha establecido que es legítima la propaganda política negativa siempre y cuando no conlleve a cometer delitos, que puedan tener como consecuencia hechos violentos sobre la integridad de las personas señaladas.

Por su parte el candidato del uribismo señaló que una ocasión anterior con la ex ministra Karen Abudinen, conocida por los 70 millones de pesos perdidos de Centros Poblados, cuando se le realizó una valla en contra el Magistrado no hizo nada. “Es el mismo magistrado que se negaba a que Katherine Miranda bajara las vallas en contra de la exministra de Comunicaciones porque, según él, no vulneraban ningún derecho” dijo Miguel Uribe.

Sobre esta situación el Magistrado comentó que el dinero perdido es meritorio para hacer el control político de esta ex funcionaria que no ha respondido a totalidad por el paradero del erario público, y también que como políticos deben acostumbrarse a la crítica pues esta es legitima.

“Nuestra labor es prevenir la violencia política. Con el tema de la señora Abudinen se le vulnera su buen nombre por sus propias responsabilidades políticas al frente del ministerio de las TIC”, pronunció el Magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez.

El domingo 13 de marzo se definirá el rumbo del Senado y Cámara para los próximos años, de igual manera las coaliciones elegirán el candidato a la presidencia que los vaya a representar para el próximo 29 de mayo.

SEGUIR LEYENDO: