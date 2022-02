La posición de Estamos Listas sobre la despenalización del aborto: “Es un problema público que debemos atender”

Una mujer celebra la despenalización del aborto en Colombia hasta las 24 semanas. Foto: Raúl ARBOLEDA / AFP/ Archivo

La tarde del pasado lunes 21 de febrero marcó un precedente en la historia de Colombia: la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 en el país. La decisión, que fue celebrada y a la vez criticada por diversos sectores, se ha convertido en una de las discusiones centrales de cara a las elecciones que se avecinan.

Por ello, en entrevista con Infobae Colombia, Jessica Obando, candidata al Senado por el primer movimiento político feminista del país, habló sobre la postura de Estamos Listas frente a la despenalización del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, y las acciones que pondrían en marcha respecto a estos temas de llegar a ocupar un escaño en el Congreso.

Infobae: El pasado lunes la Corte Constitucional tomó una decisión histórica, despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. ¿Cómo ven este fallo desde el movimiento y que retos consideran que vienen ahora?

Jessica Obando (J.O): Desde el movimiento lo hemos celebrado, comprendiendo que no es lo que quisiéramos, que es una despenalización total de los cuerpos de las mujeres, pero por supuesto estamos contentas. Ahora, el reto es la implementación porque sabemos que no basta solamente con la despenalización, sino también velar porque haya una buena implementación. Esto implica la necesidad de centrarnos en la posibilidad de la reglamentación, de la implementación y el control político de las diferentes instituciones.

Esa despenalización inicial que se había dado a través de la sentencia C-355 del 2006 (donde se despenalizaron las tres causales de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) y fallos posteriores de la Corte Constitucional, ampliaron y aclararon la posibilidad de acceso y, a través del Ministerio de Salud, ya se concebía una ruta de acceso y atención materno perinatal para las mujeres. Sin embargo, seguían presentándose barreras en el sentido que, por ejemplo, los profesionales de la salud en las entidades prestadoras de servicios de salud, hospitales y demás, no garantizaban el acceso y continuaban barreras como, por ejemplo, que una solicitud podía terminar demorándose tres meses, a pesar de que la reglamentación establecía que se tenía que atender en cinco días.

En la imagen, la abogada Jessica Obando, la candidata número tres en la lista de Estamos Listas para las elecciones del Senado 2022.

Infobae: De llegar al Senado, ¿Qué acciones tomarían para garantizar la implementación del fallo de la Corte?

J.O: Nosotras tenemos una agenda legislativa en la cual, una de las líneas es la justicia social, dentro de la justicia social está la garantía plena de los derechos, en este caso, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Tenemos muy claro que, para que realmente haya acceso, se tiene que iniciar a través del Ministerio de Educación todo un programa de regularización y de información de derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, nuestra agenda legislativa propone implementar y desarrollar, a través de diferentes proyectos de ley, todas estas acciones pedagógicas y de política pública nacional para garantizar el acceso efectivo.

Adicional a esto, nosotras también seguimos desde nuestra línea de justicia social ampliando el derecho a la salud garantizando que sea no solamente para las mujeres, sino también para los cuerpos gestantes y las diversidades sexuales, porque encontramos una fuerte barrera de acceso para los hombres trans que intentan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Haremos control político para que desde el Ministerio de Salud se dé la regularización, y desde el Ministerio de Educación, podríamos presentar proyectos de ley para garantizar, por ejemplo, la catedra de educación sexual y el acceso a educación en derechos sexuales y derechos reproductivos.

En la imagen, las 11 candidatas al Senado de la República 2022 por el movimiento feminista Estamos Listas.

Infobae: ¿Y cuál sería su propuesta frente a la salud sexual reproductiva?

J.O: Frente a la salud, no podemos pensarnos en la garantía de derechos, si no tenemos una existencia plena que nos permita disfrutarlos. En este sentido, tenemos que replantearnos el sistema de salud para avanzar reconociendo los saberes ancestrales. Tenemos, por ejemplo, el caso de la salud sexual reproductiva y ginecobstetricia. Qué nos encontramos: al ver la ruta de atención hay unos procedimientos para el parto completamente deshumanizados, y esa deshumanización del parto lo han entendido perfectamente las matronas del Pacífico que en este momento tienen el reconocimiento cultural e inmaterial de la Nación por sus prácticas de partería. Esos conocimientos ancestrales, a pesar de que son reconocidos de manera muy somera dentro de la ruta de atención estatal, no se toman en consideración en las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, es necesario incorporarlas, y es necesario incorporar los saberes.

Entonces, allí hay varios elementos que deben que entrar a compaginarse dentro de nuestro sistema de salud y que se deben someter a una discusión amplía que, incluso, reduce el costo mismo de la atención en salud.

Infobae: ¿Qué mensaje le dejan ustedes desde el movimiento a los colombianos, y en especial a aquellos que se han mostrado en contra de la decisión de la Corte?

J.O: Es muy importante reiterar esto, no todas las mujeres tienen acceso a las condiciones básicas para poder decidir de manera libre, autónoma y segura su sexualidad, y aparte de eso, Colombia tiene una de las cifras más altas en Latinoamérica de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Una mujer, una niña o una joven que es abusada sexualmente, debe tener la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo o, en su defecto, de manera previa que todas las instituciones del Estado puedan concurrir en la garantía de sus derechos y prevenir de manera efectiva las violencias que se pueden producir u ocasionar en virtud del desarrollo de su sexualidad.

Que nos ocupemos de un problema público y de salud pública que tenemos, y esa es la realidad, están muriendo mujeres y, en consecuencia, eso es un problema público que debemos atender. Y en cuanto es problema público es una discusión política, no es una discusión a partir de las creencias o a partir del sistema de creencias individual. Tenemos mujeres que hoy en Colombia mueren por falta del acceso efectivo gratuito y legal a la interrupción voluntaria del embarazo y eso nos debe ocupar en términos políticos.





