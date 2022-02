Deportivo Cali respaldó a Rafael Dudamel y confirmó la vinculación de un nuevo delantero

Rafael Dudamel lanzó duros comentarios contra los críticos del Deportivo Cali. Foto: cortesía Dimayor

El comité ejecutivo del Deportivo Cali se citó en la sede deportiva de Pance para comparecer ante los medios de comunicación en medio de la crisis deportiva que atraviesa el vigente campeón del fútbol colombiano.

Marco Caicedo, acompañado por el vicepresidente Luis Fernando Mena y los vocales Harold Losada, Gabriel Robayo y Eduardo Calderón, fue quien tomó la vocería y respondió uno a uno los interrogantes planteados por los periodistas. Lo primero fue el respaldo a Rafael Dudamel, quien parece no encontrar el equipo tras la salida de jugadores importantes como Jhojan Valencia y Harold Preciado.

“Con el profesor ha sido un respaldo absoluto. Nos hemos reunido y él ha expuesto sus razones. Nosotros armamos un equipo con lo que él nos pidió. Él tiene nuestro respaldo absoluto, el de todo el Comité”, expresó Marco Caicedo.

El dirigente analizó una de las falencias del equipo y es en el medio campo. Allí aseguró que dialogó con el presidente de Cortuluá para retener a Andrés Colorado pero fue fallido. Caicedo espera que con el correr de los entrenamientos esta zona del campo sea mejor gestionada y recupere la confianza:

“El fútbol es de resultados. Nosotros no estamos pegados del título y sabemos que debemos conseguir resultados. La pareja de volantes de primera línea no nos han funcionado y el profe está trabajando en eso. Tenemos que recuperar la confianza”

Algunos rumores de prensa indicaban que los jugadores del Deportivo Cali estaban jugando bajo protesta ante el no pago de los premios tras el título. El dirigente aseguró que están al día con todas las obligaciones y que lo acordado con los jugadores es el pago de premios tras el primer partido en la Copa Conmebol Libertadores:

“Los premios estamos totalmente al día, tanto en pagos como en acuerdos con los jugadores. Todas las obligaciones con ellos. Nosotros les pagamos los premios hasta la final y por haber quedado campeones les pagaremos lo pactado con el primer partido de Libertadores”.

Agustín Vuletich, el delantero con el que Deportivo Cali espera revertir su crisis

La Asociación Deportivo Cali informa que llegó a un acuerdo con el delantero argentino Agustín Vuletich.

El atacante llegó este jueves a la ciudad para realizarse los respectivos chequeos médicos. Una vez supere los mismos, el jugador podrá firmar su contrato y así garantizar su estadía en el club hasta diciembre del presente año.

El argentino jugó 37 partidos con la camiseta del Independiente Medellín en el 202, anotó 14 goles y dio dos asistencias.

El jugador se mostró sorprendido por su salida, en diálogo con el VBar de Caracol Radio aseguró que hace le habían anunciado la continuidad en el club:

“Estoy un poco sorprendido, pero ayer me dieron la noticia, lo acepté porque sé que no era yo el que tomaba la decisión. Solo tenía que respetarlo. Tenía opción para seguir por dos años más y al final no se utilizó”

