Iván Cepeda respaldó a Piedad Córdoba y aseguró que Uribe “fue uno de los principales opositores de las liberaciones”

El senador Iván Cepeda habló con Infobae sobre los señalamientos que le han realizado a Piedad Córdoba. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Hace algunos días Andrés Vásquez, un exasesor de comunicaciones que aseguró que haber trabajado con la exsenadora Piedad Córdoba, dio unas declaraciones a la justicia en las que aseguró que la actual candidata al Senado de la República habría diseñado un plan para liderar una liberación de exsecuestrados por las FARC para mejorar su imagen y así llegar a la presidencia de Colombia.

Los hechos habrían ocurrido en el año 2007 cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez y este le permitió interceder para lograr la liberaciones de algunos de los secuestrados por las FARC. Vásquez afirmó que ya habían diferentes acuerdos, se estaban manipulando los tiempos de las liberaciones y reveló algunos detalles de cómo era la alianza entre Piedad Córdoba, Hugo Chávez y miembros del grupo guerrillero.

Recientemente el expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró ante la Corte Suprema de Justicia en el caso que involucra a Piedad Córdoba y tras salir de la diligencia, aseguró que, “he acudido a dar esta declaración con el alma serena — aseveró Uribe —. Desde hace muchos años, Colombia ha sufrido una amenaza de manera permanente e interrumpida de alianzas entre políticos y terroristas para destruir nuestras instituciones democráticas, nuestras libertades, nuestro estado de derecho”.

Sobre esto, Piedad Córdoba ha reiterado ante los medios de comunicación que todo el caos hace parte de un plan estratégico de persecución política para dificultar su llegada al Congreso en los próximos comicios que se celebrarán el próximo 13 de marzo. Sobre esta situación, el actual senador Iván Cepeda habló con Infobae.com y señaló que está listo para declarar, si llega a ser necesario.

“Yo he sentado una posición muy clara en mis declaraciones públicas. Yo he dicho que, no porque tenga una posición que me he hecho a través de observaciones distantes, sino porque he participado en esos procesos y porque me consta las liberaciones, los procesos para buscar las liberaciones de secuestrados que se dieron desde el grupo Colombianos y colombianas por la paz, que lideró Piedad Córdoba, fueron acciones auténticamente humanitarias y no parte de un entramado electoral”, afirmó Cepeda para Infobae.

Y agregó, “le he dicho a Piedad que estoy listo a declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre esos hechos, si soy llamado y me gustaría que ella, si así lo considera y también su defensa, me llamen a testificar. Tengo claras las circunstancias, ahí no hay nada que ocultar”.

Cepeda también recordó que en ese entonces, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los principales opositores para que esas operaciones se llevaran con éxito, pese a que en autorizó a Piedad Córdoba de realizar las conversaciones con las FARC para lograr gestionar la liberaciones de algunos secuestrados.

“Lo que habría que decir de esos episodios es que el gobierno del expresidente Uribe, quien ahora ha salido a presentarse como un gran actor humanitario de esas liberaciones, fue el principal opositor para que esas operaciones se llevaran con éxito, porque si bien, autorizó a Piedad Córdoba para adelantar contactos, cuando se dieron las operaciones el gobierno irrespetó los protocolos de seguridad que se habían pactado y recuerdo haber tenido discusiones supremamente agrias con el, hoy prófugo, excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo”.

De acuerdo con Cepeda, estas discusiones fueron por los sobrevuelos de aeronaves de las fuerzas militares en el lugar donde se estaban realizando las operaciones y esto implicaba un, “gravísimo riesgo” para los secuestrados que estaban a punto de ser liberados y para la misión humanitaria que iba a recogerlos, ya que en el sitio se podía desatar un enfrentamiento armado, en momentos en los cuales se requería condiciones de seguridad y alto al fuego,

“Esa fábula de que Piedad iba ante las FARC y sus dirigentes, les pedía que liberaran una lista de secuestrados y que de una manera absolutamente dócil estos señores daban órdenes para que se liberaran en el orden en que se pedía la liberación, eso es totalmente ficticio y el que diga eso no conoce los difícil que ha sido negociar la paz y ese tipo de operaciones humanitarias con lo que era la guerrilla de las FARC”.

Y señaló que, “los ciudadanos estadounidenses que tenían en su poder las FARC, para su liberación ellos pedían a cambio, ni más ni menos, que se pusiera en libertad o que se trajera a Colombia al señor Simón Trinidad. De ese nivel eran las exigencias de las FARC. Esas operaciones fueron muy difíciles, no fueron producto de un cálculo electoral, acá había un auténtico propósito humanitario y esas operaciones contribuyeron para que se lograra el camino a los diálogos que se abrieron en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

