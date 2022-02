Video: Milena López expresó su deseo de convertirse en madre

Milena López habló de la posibilidad o no de convertirse en madre, pues ya está al límite de su edad para serlo. Tomada de Instagram @smilelopez

Milena López, la manizalita recordada por su participación en el matutino ‘Muy buenos días’ del Canal RCN, reapareció en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores a través de la dinámica ‘preguntas y respuestas’, en las que resolvió varias dudas con respecto a su vida privada y profesional.

Y es que la modelo sostiene una relación con el empresario Andrés Ardila, con quien contrajo nupcias en 2015 en la ciudad de Cartagena de Indias, ciudad que tradicionalmente eligen las celebridades para este tipo de celebraciones. Por ese motivo, los seguidores de la presentadora no dudaron en preguntarle si ya han pensado en tener hijos.

“¿Ya están buscando bebé? ¿Han decidido no tener o van a seguir platicando para más adelante?”, fueron los interrogantes que le dejó un seguidor a la también influenciadora con respecto a su maternidad.

A lo que López inició respondiendo que es una de las preguntas más frecuentes que le hacen, y agregó a su respuesta: “no estamos buscando, si llega bien y si no también, yo dejo todo en manos de Dios y no quiero forzar nada”.

Así las cosas, Milena López aseguró que ya se encuentra rondando el límite de edad para convertirse en madre primeriza, pues a sus 40 años se hace un poco más difícil el tema de la maternidad, y reveló que lleva algún tiempo sin usar ningún método anticonceptivo, por lo que no entiende el motivo por el cual no queda en embarazo.

“No es un tema que nos frustre ni nos angustie mucho a ninguno de los dos, tenemos un hogar muy bonito, somos mi esposo, yo, mis dos hijos perrunos, que están aquí conmigo, los disfrutamos mucho los dos un montón, si llega bien y si no también, seremos muy felices y tendremos una vida plena, llena de amor, llena de felicidad, con un hogar muy muy chévere”, concluyó Milena López.

La respuesta de la presentadora fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ en donde ya supera las 27.000 reproducciones y más de 310 usuarios han expresado que les gusta la publicación. Entre los comentarios que han depositado los internautas, son varios los que se manifestaron de acuerdo con las declaraciones de López, pues no se es más ni menos familia con o sin hijos.

“No somos más con hijos y no somos menos sin hijos y también es familia”, “Ahora las familias son diversas, en mi caso mi familia somos mi esposo y yo, sin mascotas, sin plantas, sin nada de obligaciones extra”, “Ella es preciosa por dentro y por fuera. Que todo lo que anhela se le haga realidad”, “Pienso igual y lo estoy aplicando”, “Solamente no es el momento, a mi me pasó”, entre otros.

Un poco de la carrera de Milena López como presentadora

La manizaleña partició en ‘Muy buenos días’ durante aproximadamente seis años hasta que renunció en 2017. Respecto de su renuncia al Canal RCN, la presentadora dijo en 2018 durante una entrevista para Autostar Tv:

“Yo quería hacer noticias, que me dieran la oportunidad de hacer otro programa hablé con las directivas del noticiero porque sentía que tenía mucho talento para dar (…) quería hacerlo en RCN. Esa oportunidad nunca se dio, entonces me fui para Citytv, hice noticias en City”.

Sin embargo, salió poco después de dicho canal y actualmente no está ejerciendo como presentadora.

