James y Falcao y sus manifestaciones en contra del aborto

Este lunes 21 de febrero, en horas de la tarde, la Corte Constitucional anunció que las mujeres podrán acceder al aborto, de manera libre, siempre y cuando se lleve a cabo hasta la vigésima cuarta (24) semana de gestación. Posterior a este plazo entrarán a regir las tres causales establecidas previamente: (1) malformación del feto, (2) que la madre corra peligro o (3) que haya sido abusada.

Tras el histórico anuncio del tribunal, desde los diferentes grupos sociales, religiosos y políticos se ha abierto un debate en le que se ha visto toda clase de posturas. Además, en momento electoral varios de los candidatos al congreso y precandidatos a la presidencia se han manifestado al respecto.

De igual manera, por parte de los colectivos artísticos y personas de la farándula colombiana han dejado en claro su postura frente a esta decisión por medio de las redes sociales. Dentro del medio deportivo no se ha visto una participación en el debate. De hecho, hasta el momento solo se conoce que la arquera colombiana Vanessa Córdoba, que se encuentra portando la camiseta de Querétaro de México, publicó en su cuenta de Twitter su opinión sobre la legalización del aborto.

La guardameta subió un video suyo en el que se le ve con una pañoleta verde de ‘Causa Justa’, la organización que instauró la demanda que derivó en la decisión de la Corte. En esta publicación escribió: “Desde concentración, a horas de jugar un partido importante, lejos de Colombia, pero con el corazón allá. ‘Es ley’”.

Vanessa Córdoba sobre la legalización del aborto

Por otro lado, la medallista en atletismo Caterine Ibargüen, quien ahora es candidata al senado por el Partido de la U, comentó, hace algunos días, antes que el tribunal anunciara dicha decisión, que solo estaba de acuerdo con el aborto siempre y cuando por salud o por una violación.

“Yo no creo en el aborto, no me gusta el aborto, pero sí estoy a favor de las personas que por salud o por violación puedan decidir abortar. Yo soy enfermera profesional, así que creo en la salud, creo en la vida. Hay embarazos que se dan a través de una violación. Y a esa mujer se le tiene que dar el respaldo para que ella decida si quiere o no quiere abortar”, manifestó la exatleta.

Ahora, en temas de la selección de Colombia no se ha conocido de jugadoras o futbolistas que hayan hablado al respecto, pero hace unos años tanto James Rodríguez como Radamel Falcao García en una entrevista comentaron su postura. Ante la coyunta, dichas declaraciones han sido replicadas a través de las redes sociales.

Por su parte, el ‘10′ del combinado nacional ha dejado claro que no está de acuerdo con el aborto. En un video publicado en 2017 por el periodista Frank Zapata, el mediocampista del Al-Rayyan, equipo de la Liga de Catar, comentó que: “Hola, soy James Rodríguez, y estoy en contra del aborto sobre cualquier circunstancia y apoyo la vida. La vida de una criatura vale más que cualquier cosa”.

Y, hace cuatro años, cuando Falco tenía 32 años de edad, también en un video, comentó que no se encontraba de acuerdo con dicha práctica. “Porque la vida no debe cortarse cuando florece. Porque después de la florescencia (sic) vienen los frutos. No al aborto”.

Por último, cabe resaltar que los dos jugadores del seleccionado nacional no se han manifestado sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional, en donde se le dio luz verde para el aborto libre hasta la vigésima cuarta (24) semana de gestación.

