Así fue el emocionante relato del narrador argentino Juan Manuel “Bambino” Pons del gol de Luis Díaz

Tan solo le bastaron tres partidos a Luis Díaz para poder abrir su cuenta goleadora en el Liverpool. El extremo nacido en Barrancas, La Guajira, sumó su segundo encuentro como titular el pasado sábado contra Norwich City por la fecha 26 de la Premier League y puso a celebrar a todos los asistentes a Anfield.

Aunque los ‘Reds’ empezaron perdiendo por una anotación de Milot Rashica (48’), su tridente de ataque fue el encargado de remontar el marcador. Sadio Mané (64’), Mohamed Salah (67’) y ‘Lucho’ (81’) concretaron las anotaciones que le permitieron al equipo acercarse al Manchester City en la lucha por el título. Los dirigidos por Jurgen Klopp son segundos con 57 puntos y un partido pendiente, mientras que los ‘Citizens’ acumulan 63 unidades.

Sin embargo, el tanto del futbolista colombiano tuvo un componente agregado, ya que los fanáticos de Liverpool le han mostrado un gran respaldo desde que se confirmó su contratación. Camisetas, bufandas y demás prendas alusivas al guajiro se hicieron presentes en el estadio de los ‘Reds’.

El reconocido narrador argentino, Juan Manuel Pons, más conocido como el ‘Bambino’, fue el encargado de relatar el tanto del futbolista colombiano con sus particulares cánticos. Sin embargo, y luego de que millones de hinchas lo esucharon, el comunicador le dedicó unas palabras a Díaz, destacando sus habilidades con el balón y la rápida adaptación que tuvo en el Liverpool.

“Hemos visto muy bien a ‘Lucho’ Díaz jugando contra el Norwich, no solamente su segunda presentación como titular, jugó casi los 90 minutos como la semana pasada. (...) Lo he relatado en el Junior con Jarlan Barrera y con ‘Teo’ Guitérrez y me daba cuenta que el jugador entendía el juego”, aseguró Pons en un video subido por el periodista de ESPN, Andrés Lacouture.

“Hay futbolistas, no vale el caso mencionarlo, que tienen muy buenas calidades, pero que no entienden dónde ubicarse, cuándo pasarla, cuándo gambetear y rematar. ‘Lucho’ sabe todo, técnicamente es muy dotado, físicamente está muy bien, es muy veloz y vivo”, agregó.

Además, este comparó a Luis Díaz con Juan Pablo Ángel, quien hiciera parte, junto con Faustino Asprilla y Hamilton Ricard, de la primera camada de jugadores colombianos en el fútbol inglés: “Los compañeros lo buscan permanentemente y esto lograrlo en el Liverpool en dos semanas es realmente una hazaña. Le deseo a él el mejor de los éxitos como le pasó a Juan Pablo Ángel con otras caracterísitcas de juego: mucho más técnico pero más posicional, sin embargo, brilló en un jugador de menos valía como el Aston Villa”.

Finalmente, recordó el fragmento con el que celebró la primera anotación de Díaz en Inglaterra y que, tan solo unos días después, se ha convertido en tendencia en redes sociales: “De Luisi, de Luisi, de ‘Luisito’... Lalaralalala. Fue Luisi fue Luisi, fue ‘Luisito’... Lalaralalala”.

Klopp resaltó el trabajo de Díaz:

Los elogios para el futbolista colombiano también se hicieron sentir por parte del entrenador, quien expresó que ‘Lucho’ “estuvo absolutamente increíble”. De igual modo, aseveró que “fue un encuentro complicado y permanecer en el juego muestra la verdadera calidad”.

“Sadio anotó jugando en el centro, pero Luis también hace esta maravillosa en el centro. Es bueno, es simplemente un talento excepcional, un muy buen jugador”, concluyó Klopp sobre el jugador que le costó 40 millones de euros al Liverpool y cuyo valor podría ascender hasta los 60 millones en caso de cumplir algunos objetivos en esta temporada.

El próxmo partido de Liverpool será este miércoles 23 de febrero, enfrentando a Leeds United por la jornada 19 de la Premier League.

