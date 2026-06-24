Colombia

Bogotá lideró denuncias por constreñimiento electoral: campañas y funcionarios implicados en más del 50% de los casos

El Ministerio de Defensa informó que comenzará el proceso de investigación de los casos que no han sido esclarecidos

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El ministro de Defensa afirmó que el balance de la jornada fue positivo - crédito Reuters
El ministro de Defensa afirmó que el balance de la jornada fue positivo - crédito Reuters

El 21 de junio, luego del cierre de las urnas y finalizado el preconteo, desde Santiago de Cali el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance de lo registrado durante los comicios presidenciales en Colombia.

Además de las manifestaciones registradas en Bogotá, Cali y Buga, el ministro entregó un parte de tranquilidad e informó que la mayoría de las concentraciones se mantuvieron dentro de lo esperado y que en algunos puntos se presentaron alteraciones que requirieron la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Además, se realizaron dos intervenciones en Bogotá y otras dos en el Valle del Cauca, en Cali y Buga, para controlar incidentes en sectores específicos.

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El ministro también abordó el inicio del proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante, asegurando que la fuerza pública se encuentra preparada para colaborar en el empalme institucional, entregando toda la información requerida sobre seguridad y defensa al nuevo gobierno. Se resaltó el compromiso de las Fuerzas Militares y de la Policía con la Constitución y la obediencia al presidente elegido democráticamente. El proceso de transición incluirá la entrega de información sobre capacidades operacionales, avances alcanzados y los retos pendientes frente a las economías criminales.

Ministerio de Defensa entregó balance sobre denuncias por constreñimiento

Se registraron 274 denuncias por presunto constreñimiento durante el 21 de junio - crédito EFE
Se registraron 274 denuncias por presunto constreñimiento durante el 21 de junio - crédito EFE

Había más de 99 municipios que debían ser protegidos de manera especial por el riesgo de que se registraran casos de constreñimiento del sufragio, que consiste en amenazar, presionar o coaccionar a un ciudadano para influir en su voto o impedirle votar libremente. Frente a ello, el 24 de junio, el Ministerio de Defensa entregó un balance sobre los más de 270 registros de denuncias que se registraron durante el 21 de junio.

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La cartera informó que durante la jornada electoral del 21 de junio, en la que la ciudadanía eligió al próximo presidente de Colombia, se recibieron 274 denuncias por presunto constreñimiento al sufragante en distintas regiones del país. De ese total, 261 reportes llegaron por medio de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y 13 a través de la Línea Anticorrupción 157. Los hechos señalados corresponden a situaciones registradas en 98 municipios, distribuidos en 28 departamentos del territorio nacional.

Balance Min Defensa - Constreñimiento electoral
Esta es la lista por ciudades y municipios que presentó la cartera de la defensa - crédito Min Defensa

El análisis de la distribución geográfica de las denuncias reveló que la mayor concentración de casos fue en las principales ciudades. Bogotá registró 97 casos, Barranquilla 16, Medellín 10, Cali siete y Bucaramanga siete, sumando el 53% del total de reportes.

Mediante un mapa de georreferenciación, la cartera identificó focos adicionales en regiones como Antioquia, el Caribe, el suroccidente del país y la Orinoquía.

Según los registros, los presuntos responsables de estos hechos incluyen partidarios de campañas políticas (27%), empleados públicos (24%) y representantes de empresas privadas (23%). Por otra parte, un 9% de las denuncias, correspondiente a 23 casos, vinculan a grupos armados organizados ilegales con situaciones de constreñimiento al elector.

Balance Min Defensa - Constreñimiento electoral
Miembros de campañas y funcionarios fueron denunciados en más del 50% de los casos - crédito Min Defensa

Las denuncias se concentraron principalmente en áreas urbanas, donde se observa la mayor presión sobre el voto. La estadística también permitió identificar que los casos detectados afectan el 9% de los municipios colombianos, con un patrón de mayor incidencia en zonas metropolitanas y capitales departamentales.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que las autoridades han iniciado los procesos de investigación para verificar la veracidad de los reportes y determinar la responsabilidad de los presuntos responsables que hayan participado en prácticas que afectaron la transparencia de los comicios. “El llamado oficial sigue vigente para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de coacción o corrupción electoral a través de las líneas de atención dispuestas por el Estado”, puntualizó la cartera en el comunicado oficial.

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