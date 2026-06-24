Abelardo de la Espriella reaccionó al reconocimiento de Iván Cepeda de los resultados electorales y “tomó nota” de las propuestas formuladas

El anuncio del candidato del Pacto Histórico fue dado a conocer en rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @PactoCol/X

La Oficina de Comunicaciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, emitió un comunicado en el que se refirió a las declaraciones que dio el excandidato presidencial Iván Cepeda sobre los resultados electorales del 21 de junio de 2026.

Tras varios días de que se llevaran a cabo los comicios en los que De la Espriella se posicionó como el ganador, Cepeda aceptó los resultados de la votación. Esto, luego de que se adelantara el respectivo proceso de escrutinio, que, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, coincide en más del 99% con el preconteo.

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“El proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales está prácticamente finalizado. Expreso mi agradecimiento a los miles de testigos, abogados y personas que, en nombre del Pacto Histórico y la Alianza, participaron como observadores y colaboradores en el dispositivo de seguridad electoral. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y tal como lo manifesté previamente, en este punto del escrutinio he decidido aceptar el resultado que emana de este proceso y que indica que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, afirmó el excandidato en una rueda de prensa.

Abelardo de la Espriella venció a Iván Cepeda por más de 200.000 votos - crédito Colprensa

En la comunicación oficial, la Oficina de Comunicación del presidente electo aseguró que es “positivo” el hecho de que Iván Cepeda haya aceptado finalmente los resultados electorales y reconocido que Abelardo de la Espriella gobernará por los siguientes cuatro años (2026-2030).

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Según dio a conocer, el nuevo mandatario “tomó nota de su mensaje” y prestó atención a los señalamientos y propuestas que hizo en su pronunciamiento.

“El compromiso del gobierno entrante, tal como lo expresó el Presidente electo en su discurso de victoria, será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas”, detalló.

La Oficina de Comunicaciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que considera positivo que el excandidato presidencial Iván Cepeda haya aceptado los resultados electorales - crédito @defensoresco/X

De igual manera, indicó que el nuevo jefe de Estado gobernará para beneficiar a todos los ciudadanos, independientemente de su postura política y de si votaron por él o no en las urnas. “Su propósito es trabajar por la unidad nacional, con el pueblo y para el pueblo”, precisó.

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Así las cosas, aseguró que ahora el enfoque estará centrado en combatir las principales problemáticas del país, entre ellas, la criminalidad y la corrupción, que han afectado gravemente la seguridad y el desarrollo de Colombia.

“La campaña electoral ha terminado. Es momento de unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país. Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos”, dijo.

Al igual que el presidente electo, otros políticos colombianos reaccionaron a las declaraciones de Cepeda. Una de las personas que se pronunció al respecto es la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que aseguró que tanto el excandidato presidencial como el actual mandatario, Gustavo Petro, deben disculparse con la ciudadanía por haber puesto en duda los resultados de las elecciones y por haber advertido sobre un presunto fraude electoral.

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María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de desestabilizar el orden institucional y exigió investigación - crédito @MariaFdaCabal/X

Asimismo, afirmó que hay irregularidades que se habrían presentado en los comicios, relacionados con un presunto constreñimiento al elector por parte de grupos armados que operan en ciertas regiones del país.

“Petro e Iván Cepeda con su pacto le deben perdón a Colombia, intentaron incendiar el país, desconocieron los resultados y se inventaron un fraude electoral que no existió. El capítulo de las Farc y el ELN presionando por votos para el continuismo de Petro se debe investigar a fondo”, explicó la excongresista de derecha en una publicación en su cuenta de X.