“El estallido social fue una toma guerrillera”: Juanita Cataño, candidata al Congreso

La candidata Juanita Cataño causa polémica con sus declaraciones Youtube - Universidad de San Buenaventura Cali

La universidad San Buenaventura en Cali, realizó un debate titulado Diálogos por la Democracia, en donde citó a varios candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, para debatir sobre la actualidad del país y la visión de cada uno respecto a su candidatura. La candidata por el partido Cambio Radical, Juanita Cataño, estalló el auditorio con una declaración referente al paro nacional del año anterior, su versión produjo un gran revuelo entre los asistentes.

Según la candidata el paro nacional del 2021, no fue un estallido social, como muchos lo denominaron en Colombia y el mundo, sino, se trató de una toma guerrillera. Además, Cataño añadió que detrás de toda esta situación estaba Sergio Pastor Gonzales alias ´19´ quien desde la cárcel habría dado órdenes explicitar para actos vandálicos en las principales ciudades del país.

La exdiputada tomó la palabra y afirmó: “En el estallido social como ustedes le llaman a la toma guerrillera, alias ´19´ daba órdenes desde la cárcel, para que dañaran, incendiaran y acabaran con la infraestructura no solamente de MIO y de la Policía, sino, de muchas otras cosas que afectan el mismo pueblo colombiano. Así que no fue la juventud la que salió a dar un estallido, sí, así les remuerda a ustedes en la conciencia fue una toma guerrillera lo que sufrió el país.”.

Su tono imponente y retador, instó a los asistentes a rechazar la afirmación de la candidata, pues en medio de la algarabía le pedían rectificación y se escuchaban silbidos. Juanita Cataño cuestionó la posición de los estudiantes y recalcó lo dicho, además indicó que no estaban respetando su posición, destacando que lo sucedido en el país también había sido auspiciado por “bandidos y cómplices políticos de este país.”.

Tras el hecho, los asistentes al foro pidieron la salida de Juanita Cataño del lugar, la petición no fue bien tomada por la representante del partido Cambio Radical, pues retó a sus contradictores a sacarla en tono fuerte. “Sáquenme, sáquenme, para que demuestren la clase de calaña que son.”, señaló Cataño y en ese momento la moderadora tuvo que intervenir.

Otro de los asistentes al lugar fue el candidato por el Pacto Histórico Alberto Tejada, el periodista que dio a conocerse por el cubrimiento realizado en varios municipios del Valle del Cauca en el marco del Paro Nacional. El hoy candidato demostró su inconformidad y afirmó: “Yo quiero pedirles a las autoridades de la universidad, en mi caso que me aclaren si respetar la palabra, es darle el derecho a cualquier orador a que insulte a un auditorio y a sus interlocutores. Además, le exijo a la señora Cataño que mida el alcance de sus palabras, una cosa es argumentar y otra cosa es insultar. En tercer lugar, si ella se niega a respetar las reglas del juego y la universidad no nos garantiza las reglas del juego, con mucho pesar yo me debo retirar de este auditorio. “, luego de esto, Cataño retó a su contendor a irse del recinto.

Aunque los ánimos bajaron su fulgor, la exdiputada rechazó lo sucedido y aseveró que solamente había dado su opinión sobre los hechos, puntualizando que lo sucedido fue una toma guerrillera. Es importante destacar que a pesar de en algún momento haber estado en contra de los ideales del Uribismo, Cataño su bando y se sumó a las filas del Centro Democrático para llegar a la asamblea del Valle, desde ahí rechazó varios puntos la situación que vivió el país tras el Acuerdo de Paz y ahora con lo sucedido, sigue reafirmando su posición frente a la actualidad del país.

