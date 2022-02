Desmienten rumores, James Rodríguez no estuvo con Karol G en el Super Bowl

Tomada de Instagram @jamesrodriguez10

Durante las últimas semanas mucho se ha especulado sobre la supuesta relación amorosa que tendrían la cantante Karol G y el futbolista James Rofríguez, esto después de que la paisa terminara su relación con Anuel AA y se le viera en algunos eventos y reuniones con el centrocampista. Recientemente, un video en el que supuestamente se les ve a los dos se hizo viral, pero este fue desmentido.

Todo comenzó el pasado 13 de febrero, cuando en el SoFi Stadium de Inglewood (área metropolitana de Los Ángeles, California), se llevó a cabo el Super Bowl del fútbol americano. La cantante colombiana se encontraba en LA porque asistiría como espectadora al juego; sin embargo, horas antes fue grabada recibiendo a un amigo, y se especuló que este era James Rodríguez.

La artista fue grabada desde lejos, pero se ve que a un lado de la calle se detiene a esperar a un hombre. Fácil de reconocer por su cabellera azul, La Bichota estaba acompañada de otro sujeto, cuando cruzó la calle para saludar al que supuestamente sería el 10 de la Selección Colombia.

La altura, el cabello y la contextura física dieron indicios a muchas personas en las redes sociales para suponer que se trataba del colombiano y con esto, afirmar que los rumores de su relación estarían comprobados. Sin embargo, horas más tarde se evidenció que esa persona no era James Rodríguez, esto por su chaqueta.

El hombre misterioso lleva una chaqueta de mangas blancas y con un diseño colorido en la espalda, aunque desde lejos podría verse como el jugador colombiano, lo cierto es que un hombre con la misma chaqueta asistió con la cantante al Super Bowl y allí se confirmó que no era el futbolista.

Al salir del juego Karol G no solo salió a compañada por su equipo y el hombre de la chaqueta, sino por un grupo de periodistas que siguieron a la colombiana hasta que se subió a su camioneta. En esos videos se puede ver de cerca al mismo hombre con el que fue grabada horas antes, aunque no se conoce su nombre, es claro que no se trata de James Rodríguez.

Este hombre sería un amigo de la artista, tal y como ella lo asegura a la periodista que le pregunta quién la acompañó al evento.

Ante el furor que generó este video, en un programa de entretenimiento de Telemundo, el tarotista Javis Predice hizo una lectura de las cartas para saber si en realidad los colombianos tienen una relación. “Las cartas dicen que sí son amigos, amigos con derechos, con izquierdos, con altos y bajos. Tienen una situación bonita, salen, pasean, están pasándola rico. Hay una relación de amigos con derechos, la situación es que a ellos no les interesa decir que tienen una relación, porque son amigos que están disfrutando”.

Los rumores de una relación entre la cantante y el futbolista comenzaron hace meses, cuando por primera vez se conoció una fotografía en la que se veía a Salomé Rodríguez Ospina, hija del jugador del Al Rayyan con la empresaria antioqueña, Daniela Ospina. La imagen fue compartida por la primogénita de James el pasado 17 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, el mediocampista también publicó una imagen junto a Karol G ese mismo día con la respectiva mención y un emoticón de la bandera de Colombia acompañado de una llama.

El pasado 22 de noviembre James Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look pasando de lucir su cabello completamente castaño a un verde, idéntico al que utiliza Karol G en su larga y abundante cabellera y, a pesar de las críticas, muchos aseguraron que se trataría del nuevo romance que surgió entre las celebridades.

