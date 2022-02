Con un carro, así sorprendió Hassam a su hija mayor en su cumpleaños número 18

Hassam. Foto: Instagram @oficialhassam

Por este mes de febrero, Gerly Hassam Gómez tuvo una fecha muy especial y familiar que celebrar: el cumpleaños número 18 de su hija mayor. Por supuesto, en una época protagonizada por las redes sociales, el humorista le escribió un manojo de palabras cariñosas a su primogénita, quien da sus vueltas al sol cada 16 de febrero.

“Hace 18 años llegó a mi vida la cosa más preciosa que Dios me pudo regalar, mi primera hija, mi Mariana, mi primicia, mis ojos, mi razón, mi futura directora de cine, no le gusta mucho aparecer en redes, pero hoy en su cumple, vale la pena porque hoy deja de ser solo mía para convertirse en ciudadana del mundo, aunque será, mientras Dios me tenga aquí mi princesa, mi bebé. Mariana, te amo. Feliz cumple hermosa”, fue lo redactado por el bogotano.

Hassam celebra el cumpleaños número 18 de su hija mayor.

Sin embargo, Hassam no publicó este mensaje en soledad, pues también compartió un video que recoge, en fotografías, diferentes momentos que ha pasado con su hija Mariana. Además, como es costumbre en fechas especiales como los cumpleaños, la persona a la que se le festeja recibe regalos de parte de su familia, amigos, compañeros de trabajo, en fin. En el caso de Mariana, su padre le obsequió un automóvil.

De este modo, desde sus Historias en Instagram, el bogotano publicó una fotografía con la que se retrató a su primogénita posar delante de un carro rodeado de bombas y con un moño plateado encima, empero, el automóvil está cubierto por una tela, pero se alcanza a ver - por el logo - que es un Mazda. “Y pues… mayor de edad, universitaria, joven, inteligente y bella, ¡merece todo!”, escribió Hassam sobre la imagen.

No hay que dejar por fuera que, en otra InstaStorie, el humorista no pudo evitar hacer un comentario cómico respecto de este aguinaldo que le dio a su hija. Por otro lado, tras el nacimiento de Mariana, Hassam repitió su experiencia como padre cuando nació Juanita, ambas fueron concebidas con Tatiana Orozco, su esposa.

La respuesta de Hassam a la pregunta de si "tiene un pacto con el diablo":

En las redes sociales las críticas tienen un mayor eco en cuanto a diferentes temas, por ejemplo, la apariencia: ya sea la manera en cómo se lleva el cabello (color, corte, peinados), el vestuario, incluso, los accesorios que cada quien decida usar. De hecho, sobre este último punto, el jueves 17 de febrero Hassam recibió un particular mensaje de parte de un usuario, en el cual se le interroga sobre la posibilidad de que tenga un pacto con el diablo, todo por cuenta de unos anillos que usa el humorista.

Específicamente el mensaje del usuario fue: “Tengo una duda, ¿por qué utiliza anillos con calaveras, está pactando con el diablo algo? Veo casi siempre, ¡la gente que tiene algo de fama utiliza esa clase de anillos!”. Enseguida, Gerly Hassam Gómez dio cuenta de que la decisión de lucir dichos anillos es por mero gusto, empero, su respuesta – como no podía ser de otra forma en vista del campo laboral al que se dedica – tuvo sus toques de comedia.

Interrogan a Hassam sobre si "tiene un pacto con el diablo" y así fue su respuesta.

