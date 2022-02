¿Quién no supera a quién?, Lina Arroyave habló de su pasado noviazgo con Mateo Carvajal

Lina Arroyave y Mateo Carvajal. Foto: Instagram @linaarroyave8 y @mateoc17

Si se habla del historial sentimental de Lina Arroyave, además de Kevin Roldán (cantante urbano), también le figura Mateo Carvajal (ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′). Y, por estos días, entre el grupo de seguidores que tiene la modelo en su cuenta de Instagram hubo curiosidad por confirmar si, en efecto, hubo una relación amorosa entre ella y Carvajal, pues aparentemente rondan dudas al respecto. Entonces, específicamente el interrogante que le planteó un usuario fue: “¿Fuiste novia de Mateo Carvajal?”.

Enseguida, Arroyave dio cuenta de que sí tuvo un noviazgo en el pasado con el también influencer y, además, habló de la duración del mismo. “Sí, duramos como... ¿dos años? lo que pasa es que él no me supera todavía (risas) ... Love you (te amo), peace and love (paz y amor)”, fueron sus palabras desde sus Historias en Instagram.

¿Qué piensa Mateo Carvajal de Lina Arroyave?:

“Qué pienso de…”, fue lo redactado por el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′ en sus Historias de Instagram. Esto con el objetivo de que sus seguidores le plantearan diferentes temas para que él, en efecto, comunicara lo que piensa al respecto. Fue entonces cuando un usuario le puso a sonar el nombre de una de sus exparejas: Lina Arroyave.

Posteriormente, el paisa fue concreto con su opinión: “Que todavía no me supera, pobrecita, pero la entiendo y la apoyo”. Es de mencionar que esta InstaStorie de Mateo Carvajal data de mediados de 2021.

Mateo Carvajal sobre Lina Arroyave: "Todavía no me supera"

Lina Arroyave, Mateo Carvajal y sus otras relaciones sentimentales:

Como se mencionó en un principio, la también influencer tuvo una historia sentimental con Kevin Roldán y, en lo corrido de su entonces noviazgo, como pareja vivieron la experiencia de ser padres con el nacimiento de Mathías, aproximadamente en el año 2016.

Por su parte, Carvajal salió con Luisa Fernanda W (influencer) y, posteriormente, fue novio de Melina Ramírez (presentadora), de hecho, con esta última tuvo un hijo que recibió por nombre Salvador (nacido en 2019). Sin embargo, la relación sentimental entre el influencer y la también exreina de belleza concluyó en 2019.

Mateo Carvajal habló de su relación con Juan Manuel Mendoza, prometido de Melina Ramírez:

Aunque ya mucho ha llovido desde que la historia sentimental entre Ramírez y Carvajal desembocó en un punto final, todavía se les sigue preguntando al uno del otro y, especialmente con relación a su único hijo. Además, algunos usuarios también han dado muestra de su interés por conocer la manera en cómo se llevan Carvajal y Juan Manuel Mendoza, prometido de su expareja. De hecho, este martes 15 de febrero, un seguidor le planteó – vía redes sociales – un interrogante sobre el asunto al ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′: “¿Cómo te la llevas con el padrastro de Salvador?”, fue la pregunta.

Ante esto, el creador de contenido dio cuenta de que personalmente no se conoce con el actor, aunque las cosas van “bien” entre ambos. “Aún no he tenido el placer de conocerlo, pero nos llevamos bien”.

Mateo Carvajal cuenta cómo se la lleva con el prometido de Melina Ramírez

SEGUIR LEYENDO: