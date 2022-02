En Colombia el abuso sexual a menores creció durate la pandemia, según la organización Red PaPaz

Es determinante conocer y disponer de herramientas protectoras en los entornos digitales para la construcción de un mejor Internet. (shutterstock)

‘Te protejo’, línea virtual de la organización Red PaPaz, para reportes de vulneración de derechos de niños y niñas, con el uso de Atlas-Voyager, una plataforma de Web-IQ que permite la navegación segura a través de la Dark Web; expuso su preocupación frente a la exposición que han tenido los menores de edad en entornos digitales en medio de la pandemia.

“Colombia desde hace diez años opera la línea para reportar la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en internet en la que cualquier persona puede ingresar y reportar cualquier situación, allí hemos podido evidenciar que durante la pandemia se incrementó en nuestro país un 30% respecto a años anteriores, una mayor presencia de niños y adolescentes en los entornos digitales. Que hayan reportes está bien porque esto nos obliga a actuar, pero es preocupante y prende las alarmas, frente a lo que tenemos que hacer en materia de prevención y mitigación de este tipo de delitos y muy seguramente en la medida en la que estamos entregando más dispositivos y más tecnología a los menores, que aunque es positivo, hay que entender que hay hacerlo con acompañamiento”, afirmó Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz que actualmente se encuentra operando ‘Te protejo’.

Atlas-Voyager logra identificar patrones e información relevante para la prevención del abuso y la explotación sexual. Asimismo, la organización que lidera el nuevo centro de internet seguro ‘Viguías’, a través del cual expuso una preocupante situación que ha venido aumentando durante la pandemia y es la exposición sexual y de abusos que han sufrido los menores de edad a través del internet.

De igual manera, cabe resaltar que Red PaPaz viene trabajando en conjunto con el Fondo End Violence Against the Children, International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) e Inhope que es un organismo internacional encargado de regular 51 líneas de denuncias de pornografía infantil en 45 países, incluido Colombia.

Además, para Carolina Piñeros es determinante conocer y disponer de herramientas protectoras en los entornos digitales para la construcción de un mejor Internet.

“De esta forma, se hace evidente la necesidad de que sociedad civil, industria, medios de comunicación y Estado estén alineados en la construcción de estrategias para prevenir y mitigar los riesgos digitales, así como de la tecnología y acciones a nivel mundial para contrarrestarlos. Es responsabilidad de todos repensarnos la protección de la infancia y adolescencia en Internet y aportar de manera más coherente con las necesidades de una sociedad crecientemente vinculada al mundo cibernético”, concluyó la directora de Red PaPaz.

Defensoría urge adopción de medidas para prevenir el suicidio infantil en Colombia

La Defensoría del Pueblo presentó el primer boletín de seguimiento al fenómeno del suicidio infantil de Colombia en el que evidenció que entre enero y octubre de 2021 se registraron 2.122 suicidios en el país, de los cuales 227 fueron de niños, niñas y adolescentes entre los cinco y los 17 años.

Así lo informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, con relación a cifras recogidas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que había registrado 222 casos durante este mismo periodo en 2020, razón por la cual hizo un llamado a las autoridades nacionales y¿ los acudientes para que adopten las medidas necesarias que prevengan este flagelo.

“Por esto, son valiosos todos los esfuerzos para evitar que niños, niñas y adolescentes tomen la decisión de resolver sus problemas de manera fatal. Una de las maneras es fomentar las habilidades de los padres o cuidadores para que detecten o identifiquen problemas emocionales y de comportamiento de los menores de edad, para que puedan adoptar a tiempo medidas de contención, con apoyo psicosocial”, señaló el funcionario.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), las principales causa del suicidio entre menores de edad son: los problemas familiares, que representan el 36,5 % y el 46,2 % de los casos; seguido del maltrato físico, psicológico o sexual y los problemas del entorno educativo o escolar que representan entre el 10,7 % y el 20,2 % de los casos; seguido de la mala situación económica.

SEGUIR LEYENDO: