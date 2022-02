Andrés Pastrana asegura que Gustavo Petro es “el Caballo de Troya del narcotráfico en las elecciones”

Andrés Pastrana critica visita de Gustavo Petro a España. Fotos: Colprensa.

Los duros enfrentamientos entre el expresidente Andrés Pastrana y el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, siguen en medio de la campaña política. A través de sus redes sociales, se pronunciaron sobre el tema de la transparencia de las elecciones y el narcotráfico.

En esta ocasión, Pastrana considera que el senador está “revitalizando” la colectividad con la que él llegó al poder en 1998. Lo acusa de generar dudas en torno a la transparencia de las próximas elecciones por su cercanía con la compañía Indra, la empresa de tecnología encargada de diseñar el software de escrutinios que está comprando la organización electoral y que se estrenará en estos comicios.

El expresidente se expresó a través de sus redes sociales Foto: Twitter @AndresPastrana_

Al respecto, el líder de Colombia Humana se defendió diciendo que su encuentro con esta compañía durante su gira por España, no podía causar ningún tipo de desconfianza.

“Petro he hecho a Colombia una turbia oferta de indulto a nombre de los narcos. Tiene que aclarar ese negocio”, expresó Pastrana.

El expresidente lanzó las duras acusaciones, afirmando que Petro hizo una “oferta de indulto” a nombre de los narcotraficantes y por esto el líder debía aclarar el asunto.

Luego, los ataques continuaron contra Iván Cepeda, senador y candidato a la misma corporación por la lista cerrada del Pacto Histórico , indicando que: “el Caballo de Troya del narcotráfico en las elecciones en Colombia es Gustavo Petro. Su jinete es Iván Cepeda”.

Por su parte, el candidato a la Presidencia le respondió acusándolo de calumniarlo y prometiendo hacer más por el narcotráfico de lo que el conservador hizo en su Presidencia.

“Amigo Pastrana, ya le dijeron que el caballo de Troya no tiene jinete. Y deje de calumniar. El extremismo que usted representa bien podría proponer cosas al país en vez de calumniar a su contradictor. El narcotráfico retrocederá en mi gobierno mientras usted lo hizo avanzar”, respondió Petro a las acusaciones del expresidente Pastrana.

Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales Foto: Twitter @petrogustavo

Posteriormente, Petro publicó una fotografía de Álvaro Uribe Vélez junto a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. La reunión se sostuvo en 2017 y ambos líderes se tomaban de la mano con sonrisas en sus rostros. Ahora el exmandatario del país centroamericano es pedido en extradición por Estados Unidos en medio de su responsabilidad en el delito de narcotráfico.

“Los aliados de Andrés Pastrana: uno de estos dos expresidentes ya fue extraditado por narcotráfico”, escribió el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro.

En días pasados, el líder conservador había señalado que el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue jefe del dirigente del Pacto Histórico. “Petro: me hice a pesar de que jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme”, declaró.

Gustavo Petro molesto con noticia falsa que difundió Mario Hernández: “Puede usted ser muy rico pero no puede trapear el derecho de las personas”

El empresario Mario Hernández publicó este 16 de febrero una noticia falsa sobre el candidato presidencial Gustavo Petro, por lo que el líder del Pacto Histórico se defendió y le pidió que dejara de calumniarlo, como en otras ocasiones.

El trino del empresario muestra una imagen falsa y va acompañada de una frase donde ataca al político: “la riqueza es de quien la necesita, no quien la crea: Gustavo Petro. Quien posee riqueza en cualquier medida es en esencia un enemigo del pueblo, expresó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter recientemente”.

El candidato respondió pidiéndole al empresario que, “por enésima vez” no lo calumnie, pues él nunca dijo eso.

Gustavo Petro lidera en la Costa Caribedeje de calumniarme y distribuir propaganda falsa. Puede usted ser muy rico, pero no puede trapear el derecho de las personas”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: