“Si Garavito va a segunda vuelta es mejor votar por Garavito que por Petro”: Jonatan ‘Manguito’ Tamayo

Jonatan Tamayo, más conocido como ‘Manguito’, aspirará una vez más al Senado de la Republica, pero a diferencia de la primera vez que llegó al cargo representativo con apoyo de Alianza Social Independiente -ASI-, esta vez el aval lo recibirá por parte de Centro Democrático. Su cercanía con el partido de Gobierno surgió luego de ser opositor a los acuerdos de paz del Teatro Colón y ser expulsado del primer partido que lo dio a conocer, por ser ponente a las objeciones a la JEP e ir contrario a los acuerdos del movimiento.

“Yo conocía al presidente Álvaro Uribe Vélez de tiempo atrás, cuando el venia al Meta nos pedía mucha trova y en Medellín acompañamos muchas campañas pero no habíamos pensado en política. Cuando decidimos como grupo ‘Los Maguitos’ lanzarnos al Senado, por primera vez, buscamos un partido que no generara polarización y que defendiera los derechos del medio ambiente y la familia y en los estatutos del ASI aparecían esos dos temas como prioridad (...) Pero este partido se adicionó a la lista de los Decentes y yo tengo principios muy conservadores, es decir, esta coalición representa todo lo opuesto”, anotó el representante en entrevista con Infobae Colombia. Agregó que finalmente su separación del ASI y su unión al Centro Democrático se dio “porque el uribismo se solidarizo conmigo, yo decía algo y me atacaba Iván Cepeda y me defendía Mafe (Cabal), por ejemplo”.

‘Manguito’ cree que el partido al que ahora pertenece se ha vuelto impopular por “decir las cosas como son” y que las discusiones de algunos miembros del movimiento son normales y muestran que el partido tiene mucha variedad ideológica que se respeta.

“En vez de perjudicar el partido muestra las tendencias, hay gente que le gusta el uribismo radical, otros el duquismo, hay gente que le gusta diferentes cosas y en el Centro Democrático usted puede encontrar esa variedad”, anotó con mucho entusiasmo e identidad por el partido de gobierno pues, además, no tiene duda de que el Gobierno liderado por Iván Duque ha sido bueno pese a que este no es valorado de forma positiva por la ciudadanía. ”Duque hizo un buen Gobierno con varios defectos, uno de los defectos es que no supo informar todo lo que se hacía, fue un gobierno que trabajo duro, un gobierno de transición; y siempre manifestó con mucho afecto que el presidente es muy buena gente para ser presidente, muy noble y muy bueno; entonces, la gente se provecha de eso”.

Frente a su visión, Tamayo enfatizó en que seguirá apoyando las ideas conservadoras y tradicionales que van de la mano con sus creencias religiosas. Anotó que insistirá como senador en la matricula cero, regular la música que denigra a las mujeres en espacios públicos, la reducción del salario de los congresistas con la condición de que los senadores puedan ejercer otras laboras por fuera de su compromiso legislativo. Frente a esto último, anotó que “esta propuesta no generaría ningún conflicto de interés, no cambiaría nada a lo que estamos viviendo hoy”.

Por otro lado, frente a su compaña el senador Tamayo compartió que uno de los símbolos de campaña son los crocs porque “El presidente Uribe hace ese simbolismo de los crocs, y hay otros que dicen ser del pueblo y su símbolo son los (zapatos Salvatore) Ferragamo. Entonces, queremos lanzar el mensaje ponerse en los zapatos de Uribe porque hoy día hay mucha desinformación, yo creo que la gente no sabe que esta ocurriendo. Él es un hombre que se le ve el amor por su patria y la gente no lo percibe”.

Finalmente dejo un mensaje en claro y es que pese a que en su momento tuvo la oportunidad de ser cercano a la lista de los Decentes, su apoyo siempre irá en contra de que Pacto Histórico y sus miembros lleguen al poder: “Ese Pacto Histórico, es un pacto que genera odio, uno dice cualquier cosa y lo acusan de guerrerista cuando un hombre como yo la única arma que he tomado es la guitarra, cuando algunos de ellos en el pasado empuñaron armas y se creen los pacifistas” puntualizó ‘Manguito’. “Los colombianos tenemos algo en claro, digo la mayoría y es que sabemos que no queremos esas ideas en segunda vuelta. Por ejemplo, con todo respeto, si Garavito va a segunda vuelta es mejor votar por Garavito que por Petro, porque uno sabe que Garavito es un violador pero uno no sabe con que va salir esta gente”, remató.





