Candidata a curules de paz fue atacada en el Catatumbo

Mayra Gaona resultó ilesa tras haber sido abordada por un grupo de hombres armados y despojada de su vehículo.

Una candidata a las circunscripciones especiales para paz fue atacada en la vía Tibú-El Tarra, en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, en la tarde de este martes.

La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander hizo el anuncio sobre lo sucedido con la aspirante Mayra Gaona, quien participa por la Asociación de Víctimas Caminos de la Esperanza del Corregimiento de las Mercedes (AVCEM). La mujer fue abordada por hombres armados, bajada y despojada de su vehículo y abandonada bajo la lluvia en medio de la nada.

A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo condenó el ataque.

Rechazamos el ataque en contra de la candidata Mayra Gaona, quien aspira a una de las curules de paz en El Catatumbo. Hombres armados la detuvieron en la vía Tibú-El Tarra y quemaron publicidad de su campaña. Acompañamos a la candidata y activamos ruta de protección.

La candidata resultó ilesa del ataque, pero publicó un video en la tarde de este martes, grabado en una vivienda de Tibú. En la publicación rechazó el hecho y denunció que los ataques contra su campaña pasaron de las instancias legales a las físicas.

Quiero decirle al pueblo del Catatumbo que esto que me ha sucedido hoy me da más fuerzas de ir a cada rincón, a cada vereda, a cada municipio a llevar mi propuesta porque es clara, transparente, es con la verdad. Quiero llegar al Catatumbo para trabajar por esto que me ha sucedido.

La candidata también pidió que sus adversarios políticos se comporten a la altura del debate. “Yo invito a las otras candidaturas para que no utilicemos esta arma. El arma es la mejor propuesta, es llegar a la democracia, no utilizar esta forma”, aseguró Gaona, quien también insistió en que las intimidaciones no harán que desista de su candidatura.

Hoy quiero decirle a todos mis seguidores que esto lo hacen porque ven mi capacidad, ven el éxito de esta campaña. Yo los invito a que nos unamos en fe, a que le pidamos a Dios que me siga dando esta fortaleza porque no voy a renunciar. Si esto lo están haciendo para que renuncie a esta campaña, no lo voy a hacer.

Posible inhabilidad

El Consejo Nacional Electoral había recibido la solicitud de revocar la inscripción de la señora Gaona al reportar una presunta inhabilidad. Según los demandantes, ella estaría incurriendo el doble militancia porque en 2011 y 2015 se postuló a la alcaldía de San Calixto con el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), que todavía tiene personería jurídica al haber alcanzado los umbrales en las últimas elecciones.

No obstante, el tribunal electoral falló el pasado 8 de febrero a favor de Gaona, quien fue ratificada como candidata legalmente constituida. Según ella, el ataque pudo venir de quienes están compitiendo contra ella.

Han venido haciendo campañas que nos encontrábamos inhabilitados. Ayer la Registraduría ratifica el listado de los candidatos que cumplimos con los requisitos. Hoy, se levantan a mirar de qué manera pueden afectar esta campaña y he sido otra vez víctima de esta violencia, de esto que vivimos en el territorio.

Mayra Alejandra Gaona asegura que el ataque se volvió físico porque no prosperó la revocatoria de inscripción que trataron de impugnarle.

Posibles amenazas

Según el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, quien habló con periodistas de la emisora RCN Radio, esta situación antidemocrática es tristemente común en el Catatumbo. Algunos candidatos a cargos de elección popular se encuentran bajo riesgo por la presencia de grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de Las Farc y el Clan del Golfo.

”La Defensoría del Pueblo ha podido establecer que existe una disputa territorial de los grupos armados en Chocó, Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Córdoba, las cuales tienen que ver directamente con el fenómeno electoral que está a punto de surtirse y que podrían tener una grave influencia en el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”, declaró Fajardo.

