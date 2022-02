Álvaro Uribe, “berraco” con Inti Asprilla por valla que dice “paraco”: “Será que Fecode le redujo la mente”

El enojo de Álvaro Uribe por la valla de Inti Asprilla que dice “paraco”. Fotos: Twitter y Colprensa.

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez no le gustó para nada la valla publicitaria con la que el representante Inti Asprilla busca llegar al Senado de la República.

“¡Paraco el pueblo está berraco!”, dice la pieza publicitaria en la que, sin nombrarlo en ningún momento, el exmandatario respondió que el candidato al Congreso habría sido adoctrinado por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

“Este joven Asprilla parecía muy inteligente, será que Fecode lo adoctrinó y le redujo la mente a la pequeñez de un corozo de ardilla”, sentenció Uribe en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que Asprilla, que tiene el puesto 100 en la lista abierta de la Coalición Centro Esperanza, hizo el lanzamiento de su campaña recientemente y, en compañía de lo que para muchos fue una controversial valla, publicó el siguiente mensaje: “nuestra valla en honor al pueblo que salió y sale a la calle a gritar verdades”.

Tras el crítica del expresidente Uribe, hoy investigado por dos delitos en las autoridades nacionales, Inti Asprilla no se quedó callado y le respondió, asegurando que en ningún momento se había referido directamente a él.

“Veo que alguien se sintió aludido con mi valla. (...) Yo ni lo nombre 🤣🤣🤣”, expresó el congresista.

Sin embargo, aunque en la pancarta no se lee el nombre del también exsenador, para varios internautas, esta hace parte de una de las canciones que se viralizaron durante el paro nacional y las diversas manifestaciones sociales que han ocurrido en Colombia. “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”, cantan los marchantes mientras protestaban contra el exmandatario.

Esa estrofa fue muy común durante los dos gobiernos de Uribe, así como en el 2016, cuando el uribismo recorrió el país publicitando el ‘NO’ en el plebiscito por la paz, que daría fin a la guerra entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla FARC.

Otras vallas polémicas

Desde la Alianza Verde también se han evidenciado otros curiosos mensajes en esta contienda por llegar al Congreso de la República. Por ejemplo, la candidata a la Cámara, Katherine Miranda, quien busca volver a esa corporación, publicó una pancarta que dice: “Que no nos abudineen el país”.

Allí, hace referencia a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, a quien señalan del multimillonario contrato con Centros Poblados, cuyo dinero se embolató y no permitió que más de 7.000 escuelas del país recibieran conexión a internet.

La polémica causó tanto revuelo en Bogotá, que la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque llevó la situación ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Miranda justificó la utilización de la expresión dentro de su campaña como una forma de “sanción social porque el tema del millonario contrato habría quedado en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”.

Para Abudinen, el uso del slogan «Que no nos abudineen el país», fue la gota que rebosó la copa; motivo por el cual, elevó una petición ante la Sala de Instrucción para detener lo que ella considera una afrenta.

A pesar de este argumento, así como de la constante pugnacidad entre ambas, trascendió que Katherine Miranda no conciliará en dicha audiencia, por considerar que cada quien puede dar el significado que le plazca a la polémica expresión.

Karen Abudinen perdió uno de los rounds de esta disputa ante el Consejo Nacional Electoral al solicitar a dicho ente el retiro de las vallas de la congresista verde por incurrir, supuestamente, en violación de las normas establecidas para hacer campaña política.

