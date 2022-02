Uribe habló de su aval para que Piedad Córdoba negociara con las Farc: “No podía negar posibilidades de liberar secuestrados”

No podía negar la posibilidad de liberar los secuestrados: Uribe ante caso de Piedad Córdoba. Foto: Eduardo Parra - Europa Press

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por la polémica que enloda a la exsenadora Piedad Córdoba, a quien se acusa de ser alias Teodora y de haber retrasado la liberación de varios secuestrados por las FARC, como la actual candidata presidencial, Ingrid Betancourt.

Durante una rueda de prensa, Uribe, quien estaba en el poder cuando varias de las víctimas salieron del cautiverio, aseguró que aceptó que Córdoba mediara sus liberaciones porque, supuestamente, le causaba dolor el flagelo que vivían las víctimas.

“La verdad es que yo pensé muy bien que no podía negar posibilidad de liberar a los secuestrados, porque me dolían sus familias y me dolía pensar en ellos. Yo vengo de una familia que ha sufrido mucho todas las violencias”, señaló el exsenador.

Piedad Córdoba e Ingrid Betancourt

Además, se refirió al apoyo que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez le dio a su gobierno para liberar a los secuestrados y dijo que luego se arrepintió porque el exmandatario, hoy fallecido, habría incidido en varios de los tropiezos de esos operativos militares-gubernamentales.

“Era un costo político muy alto, pero pensaba, si me niego la posibilidad le niego la posibilidad a los secuestrados de ser liberados. Luego un día se preparó una nota y se suspendió la liberación en medio de una dificultad política”, rememoró el hoy jefe natural del Centro Democrático.

Inclusive, se refirió a los computadores del excomandante de las FARC, Raúl Reyes, donde supuestamente la Corte Suprema de Justicia habría desconocido las pruebas contra Piedad Córdoba, a quien se le vincula de tener nexos delincuenciales con la extinta guerrilla.

“Era un campamento guerrillero y terrorista que controlaba el secuestro de la doctora Íngrid Betancourt y tres norteamericanos, y de muchos colombianos. Nunca entendí por qué la Corte Suprema desestimó la prueba, pero estos hechos van saliendo más temprano que tarde”, aseguró Uribe.

Para el exmandatario, “la información que apareció en los computadores de Raúl Reyes no se manipuló”, sino que fue manejada por la fuerza pública: “Se la llevaron a la policía internacional en París y allí certificaron que no habían sido manipulados”, señaló.

El programa La Noche, del canal NTN24, tuvo acceso a uno de dichos documentos en los que, de acuerdo con el noticiero, se lee una comunicación de alias ‘Raúl Reyes’ dirigida a dos integrantes de la comisión internacional de las Farc, alias ‘Tania’ y alias ‘Catherine’, a quienes les solicitaba incluir en su lista de contactos a la exsenadora Córdoba.

“Incluyan en el listado de quienes reciben todos nuestros documentos, la siguiente dirección: piedadcórdoba@hotmail.com. A esta dirección manden mi nota a nombre de Teodora”, se lee en el documento conocido por NTN24.

En los mismos correos obtenidos por el canal de televisión colombiano, igualmente se dejaría en evidencia la relación entre Hugo Chávez y Piedad Córdoba y, al parecer, el beneficio político que buscaban obtener con la liberación de los secuestrados por parte de las Farc.

“En segundo lugar, espero que, al leer y estudiar los términos del reciente comunicado del secretariado, con la decisión de liberar a Clara, su niño y la señora Consuelo, cuyo fin es catapultar a Chávez y Piedad, así como presionar con más fuerza el despeje de los municipios y al mismo tiempo responsabilizar a Uribe de la tragedia de los prisioneros y sus familias, se fortalezca nuestra actividad a todos los niveles”, se lee en los correos conocidos por NTN24.

A renglón seguido, alias ‘Raúl Reyes’, aseguraba que: “Piedad me escribió, ella habló de pruebas y de otros temas por petición de Chávez, quien considera que así se mantiene la expectativa en la importancia del canje.”

SEGUIR LEYENDO: