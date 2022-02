“Gallardo pidió que me quedara”: Jorge Carrascal antes de tomar un avión con destino a Rusia

Desde el aeropuerto de Ezeiza en territorio argentino, el volante colombiano Jorge Carrascal habló con los medios de comunicación y se despidió formalmente de River Plate en esta temporada para hacer parte de uno de los clubes grandes de la Premier League rusa: el CSKA de Moscú.

El futbolista cartagenero de 23 años jugó su último partido con el conjunto millonario el 29 de enero de este año en un juego amistoso de pretemporada contra Platense en el que incluso anotó gol vistiendo el dorsal número 25 del plantel Millonario.

Tal y como le pasó en su momento a Rafael Santos Borré, Europa será el destino próximo del juvenil cafetero, que estará a préstamo por un año con el conjunto de la capital de Rusia. Cabe recordar que el contrato de Carrascal con River Plate está firmado hasta el 31 de diciembre de 2024, pero él llegaría al CSKA de Moscú en condición de préstamo e incluso una de las cláusulas de su fichaje indicaría que si el volante juega la mitad de los partidos en Premier League Rusa, el club de Moscú tendrá la obligación de comprar por lo menos la mitad de sus derechos económicos.

Opacada quedó la posición de Jorge Carrascal con los fichajes de esta temporada en la búsqueda por volver a conseguir un torneo internacional tras cuatro años de sequía. Las incorporaciones de Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Elías Gómez y Esequiel Barco confirmaron que Carrascal no tenía cabida en las formaciones titulares del club de la banda cruzada, pero para que el jugador no se quede sin minutos y sin desperdiciar su talento, podrá volver al Viejo Continente y no perder continuidad.

Estas fueron las palabras de Carrascal Guardo, quien no estuvo ni en la plantilla de convocados por Marcelo Gallardo en la derrota por la mínima diferencia en la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional Argentina ante Unión de Santa Fe:

Me voy un poco triste, pero consciente de que hice parte de una familia muy linda, le cogí mucho aprecio al club. Pero también estoy contento porque voy a asumir nuevos retos, expectativas, sueños y metas, estoy muy feliz por otra vez volver a Europa, ya que se me presentó la oportunidad voy a aprovecharla al 100 %

Surgido de las divisiones inferiores de Millonarios FC y dado a conocer en la selección Colombia sub-20, Carrascal ha jugado en España en la filial de Sevilla (Sevilla Atlético) y en el club Karpaty Lviv de la primera división ucranaiana.

Carrascal dijo que estando en su cuarto año como jugador de River tenía muchas expectativas, pero que quiere tener la continuidad deseada a su edad para no perder ritmo y seguir creciendo como profesional:

Con la salida de Carrascal, River ha liberado un cupo de inscripción en su plantilla y podría hacerse a los servicios de Valentín Taty Castellanos, reciente goleador de la temporada 2021 en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y campeón de MLS Cup con la franquicia de New York City FC, con quienes no ha sido sencillo negociar el valor del jugador y su fichaje en la primera división argentina.

Finalmente, Jorge se despidió de la hinchada millonaria y le envió un mensaje a la gente que creyó en su talento, en especial a Marcelo Gallardo, quien le pidió que se quedara en el club argentino:

Faltó un poquito, está claro, pero siempre hay revanchas. Uno puede regresar y hacer las cosas de la mejor manera. Algunos hinchas están contentos, otros tristes, pero lo importante es que la mayoría me agarró cariño debido al buen trabajo que se viene haciendo. No tuve tanto la oportunidad como titular, pero siempre que entraba lo hacía con el mayor esfuerzo para ayudar a mis compañeros. Hablé con Gallardo, me dio consejos y me pidió que me quedara. Pero era una oportunidad linda y tuvo que entender. Es un hasta luego, le tengo mucho cariño al club y a la gente. Espero poder regresar en algún momento

