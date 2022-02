Así fue el picante cruce entre Juan Carlos Osorio y Christian Marrugo en pleno partido: “Juegue serio”

Juan Carlos Osorio y Christian Marrugo tuvieron un cruce de palabras en el partido entre América y Águilas Doradas. Fotos: cortesía Dimayor / Luis Benavides (VizzorImage)

Este sábado, América de Cali cayó 2-0 en su visita a Águilas Doradas por la sexta fecha y sumó su tercer partido sin ganar en la Liga BetPlay. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio tuvieron un inicio prometedor este semestre, sin embargo, con el paso de las jornadas, las dudas volvieron a apoderarse del equipo y las críticas de la hinchada no se han hecho esperar.

El conjunto ‘Escarlata’ apenas ha conseguido uno de sus últimos nueve puntos disputados, por lo que cerrará esta fecha por fuera del grupo de los ocho. Además de los señalamientos por las habituales rotaciones de Osorio, las transferencias de Emerson Batalla, Pablo Ortiz y Kevin Andrade no han caído muy bien entre los seguidores ‘Escarlatas’.

Sin embargo, una de las polémicas del citado partido no tiene que ver con el apartado deportivo, sino con un ‘agarrón’ que protagonizaron Osorio y Christian Marrugo en el final del partido, disputado en el estadio Alberto Grisales. Todo parece indicar que el entrenador risaraldense le recriminó al capitán de Águilas por ‘quemar tiempo’, e incluso, en algunos videos difundidos por redes sociales se lo observa diciendo: “No papito, respete. Juegue serio, mijo, juegue serio”.

Un cruce de palabras, así como un encare, tuvieron lugar en los minutos finales del encuentro. Luego del primer ‘encontronazo’, Leonel Álvarez, técnico de Águilas, optó por sustituir a Marrugo, y en aquel instante continuaron los intercambios verbales.

El técnico, Juan Carlos Osorio, y el volante, Christian Marrugo, protagonizaron una discusión durante el encuentro entre América de Cali y Águilas Doradas. Video: Twitter @pilarvelasquezv

La postura de Marrugo:

En declaraciones posteriores al compromiso, el mediocampista de 36 años resaltó el respeto y la admiración que le tiene a Juan Carlos Osorio: “Cuando él era DT de México, yo me alegraba con todo lo que lograba. Me hablaron muy bien de él en Puebla también. Siempre he sido respetusoso donde juego y con los rivales. En esa jugada no lo estaba irrespetando como dice él, estaba bajándole el ritmo al partido porque ellos estaban esperándonos para que arriesguemos, pero no podíamos arriesgar porque hace mucho no ganábamos en casa, había que saber manejar el ritmo”.

Así mismo, frente a la versión de haber ‘quemado tiempo’, el cartagenero manifestó: “Uno también se ha ganado el nombre y necesita respeto. Me enfurezco porque si estuviese haciendo tiempo hasta le pido perdón al profe, pero no, estoy jugando serio porque necesitamos clasificar a los ocho. Cada partido es una final para esta institución”.

Leonel Álvarez también entregó algunas palabras en conferencia de prensa. “Lo que pasó entre ellos le sirve a uno hasta de ejemplo. Bastante tiene uno con los jugadores de uno para uno meterse con los rivales, tiene que haber un profundo respeto. Yo llevo poco tiempo como entrenador y seguramente me equivocaré, pero uno no puede meterse con los jugadores contrarios”, indicó el exjugador, quien asumió como entrenador de Águilas para este semestre.

Leonel Álvarez asumió como nuevo director técnico de Águilas Doradas para este 2022. Foto: AP

Osorio bajó la tensión:

Por su parte, el estratega colombiano omitió los detalles sobre la discusión y, por el contrario, prefirió hablar de las bondades de Marrugo, al cual calificó como un ‘crack’. “En el segundo tiempo a favor nuestro fue que obligamos o limitamos a jugar con un hombre menos a ese super crack que es Marrugo en otra zona. Lo que se dijo de mí hacia él o de él hacia mí se queda acá. Águilas tiene en él a un crack del fútbol colombiano. En el segundo tiempo no les concedimos situación de gol salvo la del palo que fue de pelota detenida”, concluyó al respecto.

En la próxima jornada (17 de febrero), América de Cali recibirá en el Pascual Guerrero a La Equidad. Entretanto, Águilas Doradas visitará a Millonarios en el estadio El Campín (16 de febrero).

