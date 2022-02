Carlos Llinás, el exesposo de Aida Merlano que quiere llegar al Senado

La excongresista colombiana Aida Merlano participa en una audiencia en un tribunal de Caracas, Venezuela, 6 de febrero, 2020. Palacio de Miraflores vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES ESTA FOTOGRAFÍA FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO

Durante las últimas semanas las declaraciones de la excongresista y prófuga de la justicia colombiana Aida Merlano han causado gran revuelo en la política e, incluso, en la farándula colombiana. La mujer ha revelado detalles sobre el delito de compra de votos en el Caribe colombiano, vinculando al clan Char y otras figuras políticas del país como lo son Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, por casos de presunta corrupción.

Sin embargo, la vida pública de la excongresista sigue vinculando a muchas otras personas que, además, también hicieron parte de su vida personal. En el programa de Sigue La W se habló de Carlos Rojano Llinás, quien actualmente es candidato al Senado por el Partido Liberal y quien fue esposo de Merlano.

Desde el @Concejodebaq aporté a que Barranquilla avanzara en temas importantes de desarrollo, ahora desde el Senado contribuiremos a organizar y transformar a 🇨🇴 y haremos de ella un país en paz, estable y duradero. #SiPodemos 🚩💪🏽 #UnSenadorParaLaGente @PartidoLiberal pic.twitter.com/NsN6aPMu4v — Carlos Rojano Llinás 🚩L6 (@CarlosRojanoll) February 10, 2022

Rojano fue la pareja sentimental de Aida Merlano antes que Julio Gerlein, él la conoció desde que la mujer tenía 15 años, cuando empezó a involucrarse en la política del Caribe y ganarse a varios seguidores con su carisma. Por varios años Merlano se convirtió en la representación de las personas humildes en el panorama político, debido a su origen en el barrio Buenos Aires de Barranquilla.

Así se conocieron Carlos Rojano Llinás y Aida Merlano, en sus inicios políticos, hasta que se casaron. Sin embargo, su relación iba más allá del papel romántico, porque la alianza Rojano - Merlano se convirtió en un importante apoyo para las candidaturas de Roberto Gerlein al Congreso por el partido Conservador y de Elsa Noguera a la Alcaldía de Barranquilla por Cambio Radical.

De la misma forma, ambos recibieron el apoyo de Gerlein para llegar al Concejo en 2011, en el caso de Carlos Rojano, y para dar sus primeros pasos en la política, en el caso de Aida Merlano. Finalmente, gracias a este apoyo político fue que Aida Merlano llegó a la Cámara de Representantes en 2014, detallaron en la emisora.

La relación Rojano - Merlano terminó y el hombre se pasó del partido Conservador al de Cambio Radical, donde inició una nueva carrera política con Álex Char. Merlano, por su parte, siguió con una relación amorosa con Julio Gerlein y se quedó en el partido Conservador.

A pesar de su cercanía con Álex Char y Cambio Radical, en la actualidad Carlos Rojano Llinás es candidato al Senado con el aval del Partido Liberal. Además, en la emisora La W se dijo también que Karina Rojano, hija de Carlos Rojano, es actual congresista de Cambio Radical, como fórmula del senador Antonio Zabarain.

Sin embargo, la relación política entre Carlos Rojano y Aida Merlano no terminó, pues cabe recordar que en 2018, cuando Merlano era la candidata al Senado del partido Conservador, su fórmula en la Cámara de Representantes era Lilibeth Llinás, prima de su exesposo.

Esta es la misma campaña a la que Aida Merlano ha hecho referencia en sus últimas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que Álex Char financió su campaña, a pesar de que él era de Cambio Radical.

Como lo detalló un hilo de La Silla Vacía, aunque eran de partidos diferentes, Aida Merlano y Lilibeth Llinás eran las fórmulas de los partidos Conservador y Cambio Radical, respectivamente. Ambas terminaron involucradas en el entramado de corrupción, pues el pago de Álex Char a Merlano tendría el objetivo de que ella le pasara votos, por debajo de cuerda, a Llinás. Cabe resaltar que en esa campaña también entra en juego Adalberto Llinás, también un primo de Carlos Rojano, quien llegó a ser diputado.

Más evidencias del pacto electoral que hubo entre el clan Char y Aída Merlano para las legislativas de 2018, el mismo año en que ella incurrió en compra probada de votos 👀👇🏾



🧶 pic.twitter.com/ixWIXmh9hp — La Silla Vacía (@lasillavacia) February 6, 2022

Los nombres de Álex Char, Lilibeth Llinás, Adalberto Llinás y Carlos Rojano Llinás han sido mencionados por los testigos en el expediente que reposa ante la Corte Suprema por el caso de compra de votos.

De hecho, en su reveladora entrevista con la revista Cambio, Aida Merlano insistió en que Lilibeth Llinás no solo está involucrada en el caso de compra de votos, sino que estaba enterada de todo. “No le di (a la Corte) solo un registro fotográfico con él (Álex Char), sino que también con la doctora Lilibeth Llinás que fue mi fórmula a la Cámara de Representantes y resulta que ella también negó que me conocía, que era mi amiga, dijo que no tenía ningún vínculo. Por eso me tocó hacer todo un recorrido para recopilar fotos y videos que tenía conmigo para demostrar que lo que yo digo es verdad”, expresó la excongresista.

Ante la Corte la mujer prófuga de la justicia se ha referido a Lilibeth Llinás como la protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char también en 2018. De hecho, en uno de los videos entregados por Aida Merlano a la Corte se ve a Lilibeth Llinás en la ‘casa blanca’, la sede política de Aida Merlano.

En este video de marzo de 2018 se puede ver a la candidata charista a la Cámara Lilibeth Llinás llegando a Casa Blanca, sede de campaña de Aída Merlano.



También se observan allí unas personas con camisetas de Cambio Radical y otras con las gorras rosadas del equipo de Merlano. pic.twitter.com/VlowwmZ0qt — La Silla Vacía (@lasillavacia) February 6, 2022

