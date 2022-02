Kika Nieto y Santiago Macías hablaron de su experiencia de mantener la virginidad hasta el matrimonio

Kika Nieto y Santiago Macías, esposos e influencers. Foto: Instagram @_kikanieto

Todo el universo del sexo siempre será un tema que generará horas y horas de conversación, pues es demasiada la tela que hay para cortar al respecto; por ejemplo, hablar de mantener la virginidad hasta el matrimonio es un asunto sobre el que giran múltiples opiniones y, por estos días, Kika Nieto y Santiago Macías (esposos) quisieron expresar brevemente su pensar al respecto. Es de recordar que, la influencer se mantuvo virgen hasta el matrimonio.

Este jueves, Nieto publicó un video en el que se le ve hablar sobre el tema con su pareja. Y, a lo largo y ancho de la conversación, ambos destacaron una cosa en particular que consideran de gran importancia: darle un valor al sexo, específicamente en referencia a que no es una experiencia que se comparta con cualquiera. “Para empezar a hablar de virginidad uno tiene que establecer cuál es el proposito de ser virgen, para sostener ese propósito uno le tiene que asignar un valor al sexo”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenido al respecto.

Posteriormente, Macías contó – desde su experiencia – que en años anteriores no valoraba tanto el sexo como sí lo hace en la actualidad. “Al principio no le asigné ningún valor al sexo, yo quería salir de eso lo más rápido posible y entre más rápido tuviera sexo con cualquier mujer era el más crack de mis amigos, pero eso evolucionó y hoy en día el sexo tiene para mí un valor mucho más fuerte que me lleva no querer compartirlo con cualquier mujer”.

Nuevamente Kika Nieto tomó la vocería y dio cuenta de lo que significa el sexo para ella: un tesoro. “También le asigné un valor al sexo que considero es muy alto, para mí el sexo es un tesoro que yo no quiero compartir con cualquier persona, sino con alguien realmente muy especial para mí y que me sienta feliz y contenta de presentarlo como una unión ante Dios”.

Ahora, en vista de lo que cada quien piensa respecto de la virginidad hasta el matrimonio, la pareja cerró su video con un consejo para aquellas personas que planean mantenerse de tal manera hasta que se casen. Por otro lado, Kika Nieto ha hablado en múltiples oportunidades sobre el asunto en cuestión, ha publicado, por ejemplo, videos en su canal de YouTube como: ‘Nuestro video más sincero’ – que data de 2020 – en el que se rememora aquel momento cuando la influencer le contó a su pareja de sus planes virginales. También tiene un video -debate que recibió el nombre de ‘Virgen hasta el matrimonio vs. sexo antes del matrimonio’, que se ha podido ver en su canal desde febrero de 2021.

Es de recordar también que, en el año 2018 el noviazgo de nueve años de Kika Nieto y Santiago Macías se convirtió en un matrimonio. La pareja se casó aproximadamente en septiembre de ese año.

Kika Nieto celebró su cumpleaños número 29 el pasado mes de enero:

Durante los últimos días de enero la creadora de contenido tuvo una fecha muy especial que celebrar: su cumpleaños. La influencer dio una nueva vuelta al sol que significó el recibir sus 29 años de edad y, más allá de que ella probablemente quisiera realizar un festejo al respecto, su esposo y familiares la acompañaron a lo largo del 30 de enero ofreciéndole cariñosos detalles. De este modo, por aquellos días la bogotana publicó nueve fotografías que recogen algunos fragmentos del desarrollo de su celebración de cumpleaños.

